Memur zammı ne zaman açıklanacak? Polis-Öğretmen-Hemşire maaşı ne kadar olacak?
Emeklilere, memurlara ve memur emeklisine yapılacak zam oranları için beklentiler arttı. Yeni yılın yaklaşmasıyla beraber milyonlarca memur ve memur emeklisi, alacakları zam oranının miktarına odaklandı. Peki, 2024 memur zammı ne zaman açıklanacak?
Memur ve emekli maaşlarına her yıl belirli tarihlerde zam yapılıyor. Temmuz ayında yapılan artışın ardından gözler ocak zammına çevrildi. Memurlara ve emeklilere yapılacak zam oranının aralık ayı enflasyon oranın açıklanmasının ardından belli olması bekleniyor. İşte, 2024 memur zammında son durum...