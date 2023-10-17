Memur zammı ne zaman açıklanacak? Polis-Öğretmen-Hemşire maaşı ne kadar olacak?

2024 MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur ve emekli maaşlarına her yıl aynı tarihlerde zam yapılıyor.



Temmuz ayında yapılan artışın ardından şimdi de 2024 Ocak ayında zam oranı netlik kazanacak.



Memurlara ve emeklilere yapılacak zam oranı Ocak ayının ilk haftasında, TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon oranın ardından belli olacak.