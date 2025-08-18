Memurlar bugün çalışıyor mu? 18 Ağustos'ta gözler kamu kurumlarına çevrildi

Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammıyla ilgili süreç devam ederken, memurların iş bırakma eylemi gündemde yer alıyor. Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet ile sendikalar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine gözler 18 Ağustos’a çevrildi. Vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan biri de memurların bugün çalışıp çalışmayacağı ve kamu kurumlarının açık olup olmayacağı oldu. Peki, memurlar iş bıraktı mı, bugün çalışıyor mu? Kamu kurumları ve devlet daireleri bugün kapalı mı olacak?

Memurlar bugün çalışıyor mu? 18 Ağustos'ta gözler kamu kurumlarına çevrildi

Hükümet, toplu sözleşme zammı için 2026 yılı ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6; 2027 yılı için ise yüzde 4+4 zam teklifinde bulunmuş ve memur ve memur emeklilerinin taban aylığında 1000 TL artış önerilmişti. Ancak sendikalar, bu teklifin yetersiz olduğunu belirterek masadan kalktı.

Memurlar bugün çalışıyor mu? 18 Ağustos'ta gözler kamu kurumlarına çevrildi

Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen, bugün iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı. Bu nedenle birçok kamu kurumunda bugün hizmetlerde aksama yaşanabilir.

Memurlar bugün çalışıyor mu? 18 Ağustos'ta gözler kamu kurumlarına çevrildi

18 AĞUSTOS'TA KAMU KURUMLARI AÇIK MI?

18 Ağustos Pazartesi günü resmi tatil bulunmadığından kamu kurumları kapalı olmayacak. Ancak iş bırakma eylemine katılan memurlar nedeniyle hastaneler, okullar, vergi daireleri ve çeşitli devlet kurumlarında hizmetlerde yavaşlama ya da aksama yaşanması bekleniyor.

Memurlar bugün çalışıyor mu? 18 Ağustos'ta gözler kamu kurumlarına çevrildi

MEMUR-SEN DUYURDU

Memur-Sen tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımla birlikte iş bırakma eylemi yapılacağı açıklandı.

Memur-Sen paylaşımında; "Gelirse adalet, ücrette denge istiyoruz! Emeğimiz, ekmeğimiz, geleceğimiz için 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü iş bırakıyor, Ankara mitinginde buluşuyor, Maliye ve Hazine Bakanığı'na yürüyoruz." ifadelerine yer verdi.

