Memurlar bugün çalışıyor mu? 18 Ağustos'ta gözler kamu kurumlarına çevrildi

Hükümet, toplu sözleşme zammı için 2026 yılı ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6; 2027 yılı için ise yüzde 4+4 zam teklifinde bulunmuş ve memur ve memur emeklilerinin taban aylığında 1000 TL artış önerilmişti. Ancak sendikalar, bu teklifin yetersiz olduğunu belirterek masadan kalktı.