Memurlar bugün çalışıyor mu? 18 Ağustos'ta gözler kamu kurumlarına çevrildi
Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammıyla ilgili süreç devam ederken, memurların iş bırakma eylemi gündemde yer alıyor. Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet ile sendikalar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine gözler 18 Ağustos’a çevrildi. Vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan biri de memurların bugün çalışıp çalışmayacağı ve kamu kurumlarının açık olup olmayacağı oldu. Peki, memurlar iş bıraktı mı, bugün çalışıyor mu? Kamu kurumları ve devlet daireleri bugün kapalı mı olacak?
Hükümet, toplu sözleşme zammı için 2026 yılı ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6; 2027 yılı için ise yüzde 4+4 zam teklifinde bulunmuş ve memur ve memur emeklilerinin taban aylığında 1000 TL artış önerilmişti. Ancak sendikalar, bu teklifin yetersiz olduğunu belirterek masadan kalktı.