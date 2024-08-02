Memurları inandıramadı: Pasaportunu yenilemek için DNA testi istediler

"KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜM"

“Kendimi ben tanıtıyorum çevremdekilere." diye konuşan Kumlutaş, " Pasaportumu yeniletmek için nüfus dairesine gittim. Nüfus dairesinde polis ekipleri gelerek beni karakola götürdü. Karakolda ifadem alındı, ailem geldi. Aslında sorun nüfustaki bir cihazda normalde eski fotoğraf ile yeni fotoğraf arasında benzerlik ölçülür ve yüzde 20 benzerlik çıkması gerekirmiş." dedi.