Memurları inandıramadı: Pasaportunu yenilemek için DNA testi istediler
Adana'da bir genç, tüp mide ameliyatıyla 74 kilo verdi ve birçok estetik operasyon geçirdi. Kendini baştan yaratan genç, pasaportunu yenilemek istediğinde sıkıntı yaşadı. Eski fotoğrafıyla yeni fotoğrafı arasında bir benzerlik yoktu. Bu nedenle genci polisler karakola götürdü, kimliğini ise DNA testiyle ispatlamak zorunda kaldı.
25 yaşındaki makyaj sanatçısı Çağlar Kumlutaş, 146 kiloya ulaşıp ağır bir uyku apnesi sorunu yaşayınca tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi.