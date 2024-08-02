Memurları inandıramadı: Pasaportunu yenilemek için DNA testi istediler

Adana'da bir genç, tüp mide ameliyatıyla 74 kilo verdi ve birçok estetik operasyon geçirdi. Kendini baştan yaratan genç, pasaportunu yenilemek istediğinde sıkıntı yaşadı. Eski fotoğrafıyla yeni fotoğrafı arasında bir benzerlik yoktu. Bu nedenle genci polisler karakola götürdü, kimliğini ise DNA testiyle ispatlamak zorunda kaldı.

Memurları inandıramadı: Pasaportunu yenilemek için DNA testi istediler - 1

25 yaşındaki makyaj sanatçısı Çağlar Kumlutaş, 146 kiloya ulaşıp ağır bir uyku apnesi sorunu yaşayınca tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Memurları inandıramadı: Pasaportunu yenilemek için DNA testi istediler - 2

Ameliyat sonrası 74 kilo veren Kumlutaş, daha sonra geçirdiği bir dizi estetik operasyonlarla yeni bir insan oldu.

Memurları inandıramadı: Pasaportunu yenilemek için DNA testi istediler - 3

Çağlar Kumlutaş, kimliği ve pasaportunu yeniletmek için DNA testi bile vermek zorunda kaldı.

Memurları inandıramadı: Pasaportunu yenilemek için DNA testi istediler - 4

Kumlutaş, insanların ameliyattan sonra kendisini tanımadığını belirtti.

Memurları inandıramadı: Pasaportunu yenilemek için DNA testi istediler - 5

"KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜM"

“Kendimi ben tanıtıyorum çevremdekilere." diye konuşan Kumlutaş, " Pasaportumu yeniletmek için nüfus dairesine gittim. Nüfus dairesinde polis ekipleri gelerek beni karakola götürdü. Karakolda ifadem alındı, ailem geldi. Aslında sorun nüfustaki bir cihazda normalde eski fotoğraf ile yeni fotoğraf arasında benzerlik ölçülür ve yüzde 20 benzerlik çıkması gerekirmiş." dedi.

Memurları inandıramadı: Pasaportunu yenilemek için DNA testi istediler - 6

Kumlutaş, şöyle devam etti:

"Bende yüzde 3 benzerlik çıkınca çalışanlar polise durumu bildirmiş. DNA testi ve ailemin onayıyla pasaportum ve kimliğim yenilenmiş oldu.”

Memurları inandıramadı: Pasaportunu yenilemek için DNA testi istediler - 7
Memurları inandıramadı: Pasaportunu yenilemek için DNA testi istediler - 8
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