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Menderes Belediyesi hangi partide? Menderes Belediye başkanı kimdir? Menderes Belediye başkan adayları

Menderes Belediyesi hangi partide? Menderes Belediye Başkanı kimdir? Menderes Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Menderes Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Menderes Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Menderes yerel seçim sonuçları..

Menderes Belediyesi hangi partide? Menderes Belediye başkanı kimdir? Menderes Belediye başkan adayları - 1

MENDERES BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Menderes Belediyesini 34.138 alınan oy ve %55.66 oy oranı ile CHP Parti adayı Mustafa Kayalar kazanmıştır fakat sonradan başkan olarak görevi Erkan Özkan devralmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP%55.66
  • AK Parti%42.86
  • Saadet Partisi%0.63
  • DSP%0.39
  • DP%0.19
  • Vatan Partisi%0.17
  • Diğer%0.10

TÜRKİYE HABERLERİ

Menderes Belediyesi hangi partide? Menderes Belediye başkanı kimdir? Menderes Belediye başkan adayları - 2

MENDERES BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Menderes Belediyesi Başkanı Erkan Özkan Kimdir?

1 Nisan 1978 tarihinde Özdere’de doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimimi Özdere’de tamamladı. Liseyi Karabağlar ’da okudu. Üniversite eğitimimi 1996-2000 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF- iktisat Bölümünden mezun olarak tamamladı.

İş hayatında 2004 yılında Mali Müşavirlik ünvanı aldı. Aynı yıl; akaryakıt sektörüne girdi. 2015 yılında ise turizm sektöründe iş hayatına devam etti. 2014-2018 yılları arasında da Kuşadası Ticaret Odasın’ da Meclis üyeliği yaptı. Aynı zamanda odada 10. Meslek komite Başkanlığı görevini üstlendi. Son olarak ise Cumhuriyet Halk Partisi’inden Meclis üyesi olarak siyasete atıldı.

Menderes Belediyesi hangi partide? Menderes Belediye başkanı kimdir? Menderes Belediye başkan adayları - 3

MENDERES BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • İLKAY ÇİÇEK
  • SİNAN AKDENİZ
  • ERGUN ÖZGÜN
  • BERNA AYKAÇ
  • HAMZA TAÇYILDIZ
  • HANDE AYDOĞDU
  • ULAŞ ERDOĞAN
  • CENK CEM ŞAHİN
  • CAN BÜYÜKAŞIK
  • ÖMER BOZKURT
  • DURSUN KIZILTAŞ
  • İBRAHİM OKTAY
  • ZEKİ GÜNAYDIN
  • GÜLHAN AKYOL
  • AHMET ALKAN
  • ARMAĞAN GÖRENEL
Menderes Belediyesi hangi partide? Menderes Belediye başkanı kimdir? Menderes Belediye başkan adayları - 4

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Kemalpaşa Seçim Sonuçları
Kınık Seçim Sonuçları
Kiraz Seçim Sonuçları
Konak Seçim Sonuçları
Menemen Seçim Sonuçları
Menderes Seçim Sonuçları
Narlıdere Seçim Sonuçları
Ödemiş Seçim Sonuçları
Seferihisar Seçim Sonuçları
Selçuk Seçim Sonuçları
Tire Seçim Sonuçları
Torbalı Seçim Sonuçları
Urla Seçim Sonuçları

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