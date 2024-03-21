Menderes Belediyesi hangi partide? Menderes Belediye başkanı kimdir? Menderes Belediye başkan adayları
Menderes Belediyesi hangi partide? Menderes Belediye Başkanı kimdir? Menderes Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Menderes Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Menderes Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Menderes yerel seçim sonuçları..
MENDERES BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Menderes Belediyesini 34.138 alınan oy ve %55.66 oy oranı ile CHP Parti adayı Mustafa Kayalar kazanmıştır fakat sonradan başkan olarak görevi Erkan Özkan devralmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP%55.66
- AK Parti%42.86
- Saadet Partisi%0.63
- DSP%0.39
- DP%0.19
- Vatan Partisi%0.17
- Diğer%0.10