Menderes Belediyesi hangi partide? Menderes Belediye başkanı kimdir? Menderes Belediye başkan adayları

MENDERES BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Menderes Belediyesi Başkanı Erkan Özkan Kimdir?

1 Nisan 1978 tarihinde Özdere’de doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimimi Özdere’de tamamladı. Liseyi Karabağlar ’da okudu. Üniversite eğitimimi 1996-2000 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF- iktisat Bölümünden mezun olarak tamamladı.



İş hayatında 2004 yılında Mali Müşavirlik ünvanı aldı. Aynı yıl; akaryakıt sektörüne girdi. 2015 yılında ise turizm sektöründe iş hayatına devam etti. 2014-2018 yılları arasında da Kuşadası Ticaret Odasın’ da Meclis üyeliği yaptı. Aynı zamanda odada 10. Meslek komite Başkanlığı görevini üstlendi. Son olarak ise Cumhuriyet Halk Partisi’inden Meclis üyesi olarak siyasete atıldı.