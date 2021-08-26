Menderes Nehri'nde binlerce ölü balık

DHA 26.08.2021 - 10:12
Çiftçi Güzey şu şekilde devam etti:
"Bu yıl çok kurak bir yıl oldu. Çiftçilerde mahsullerini buna rağmen ekti. Çiftçiler de haklı çünkü sulanması gerekiyor. Ancak sulamayı bilinçsiz şekilde yaptıkları için burası bu hale geldi. Kurutma kanallarının suları da buraya akıyor. Çevre mahallelerin kanalizasyon suları buraya salınıyor. Oksijen olmayışı ve pis suların daha çok olduğu Büyük Menderes Nehri eski yatağında artık canlılara yaşam alanı kalmadı. Biz bu duruma çok üzülüyoruz."