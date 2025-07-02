Menderes ve Seferihisar'daki yangından geriye siyah örtü kaldı

Çam ormanlarının bulunduğu bölgede özellikle yangının çıkış noktası olan Doğanbey Mahallesi başta olmak üzere, Orhanlı, Kavaklıdere ve Ürkmez'deki ormanların büyük çoğunluğunun yandığı görüldü.

Yangında özellikle bölgeye özgü mandalina bahçeleri olmak üzere birçok tarım arazisi de zarar gördü.

Yangından en çok zarar gören yer ise Atatürk Mahallesi'ne bağlı Doğankent Sitesi oldu. 330 yazlığın bulunduğu sitede evlerden 81'i ağır ve 20'si ise hafif hasar aldı.