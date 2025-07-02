Menderes ve Seferihisar'daki yangından geriye siyah örtü kaldı
İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde 3 gün süren orman yangınının ardından bölgede siyah bir örtü oluştu.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İzmir'de geçen hafta çıkan orman yangınlarının en büyüğü Menderes ve Seferihisar ilçelerinde 29 Haziran'da başladı.
Menderes ilçesinin Kuyucak Mahallesi'nde ve Seferihisar ilçesinin Doğanbey Mahallesi'nde çıkan orman yangınlarında ekipler şiddetli rüzgarla da mücadele etti. Alevler hızla ilerleyince birçok mahallede tahliye işlemi gerçekleştirildi. Yangının ilk günü helikopterler rüzgar nedeniyle görev yapamadı, ekipler karadan yoğun mesai harcadı.