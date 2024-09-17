Menderes'in idamının 63. yıl dönümü

Türkiye Cumhuriyeti'nin 9'uncu başbakanı Adnan Menderes ile hükümetindeki bakanlar Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu, ölümlerinin yıl dönümünde İstanbul'da mezarları başında düzenlenen törenle anıldı.

Menderes'in idamının 63. yıl dönümü - 1

Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden 1960 askeri darbesi sonrası, Yassıada'daki yargılamalar sonucu idam edilen Adnan Menderes hükümetinin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın vefatının üzerinden 63 yıl geçti.

1946'da çok partili hayata geçilmesinin ardından, 1950'de iktidara gelen Demokrat Partinin (DP) iktidarının 10. yılında, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bazı general ve subayların oluşturduğu 38 kişilik Milli Birlik Komitesi, "DP'nin ülkeyi baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğünü" ileri sürerek, 27 Mayıs sabaha karşı yönetime el koydu.

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Menderes'in idamının 63. yıl dönümü - 2

Milli Birlik Komitesi, Anayasa ve TBMM'yi feshetti, siyasi faaliyetleri askıya aldı, Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, hükümet üyeleri, DP'li milletvekilleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Erdelhun ile bazı askerler ve üst düzey kamu görevlileri gözaltına alındı.

Yassıada yargılamaları, 14 Ekim 1960'ta başlayıp 15 Eylül 1961'de karara bağlandı. 19 dosyada toplanan davalar, "anayasayı ihlal" davasıyla birleştirildi. 592 sanıktan 288'i için idam istendi.

Kararı açıklayan Yüksek Adalet Divanı, 15 sanığı idam cezasına çarptırdı. Eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar, eski Başbakan Adnan Menderes, eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam kararları oy birliğiyle alındı. Celal Bayar hakkındaki karar, yaş haddi nedeniyle müebbet hapis cezasına çevrildi.

Milli Birlik Komitesi'nin idam kararlarını 15 Eylül'de onaylamasının ardından 16 Eylül 1961'de İmralı Adası'ndaki cezaevine getirilen Polatkan ve Zorlu'nun cezaları sabaha karşı infaz edildi.

Menderes'in idamının 63. yıl dönümü - 3

ANIT MEZARDA TÖREN

Adnan Menderes ve dava arkadaşları; Hasan Polatkan ile Fatin Rüştü Zorlu için Topkapı'daki anıt mezArda tören düzenlendi.

Anma törenine merhum siyasetçilerin aile üyelerinin yanı sıra hükümetten de katılım vardı.

Menderes'in idamının 63. yıl dönümü - 4

Kürsüye çıkan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya demokrasi vurgusu yaptı.

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