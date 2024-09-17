Menderes'in idamının 63. yıl dönümü
Türkiye Cumhuriyeti'nin 9'uncu başbakanı Adnan Menderes ile hükümetindeki bakanlar Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu, ölümlerinin yıl dönümünde İstanbul'da mezarları başında düzenlenen törenle anıldı.
Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden 1960 askeri darbesi sonrası, Yassıada'daki yargılamalar sonucu idam edilen Adnan Menderes hükümetinin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın vefatının üzerinden 63 yıl geçti.
1946'da çok partili hayata geçilmesinin ardından, 1950'de iktidara gelen Demokrat Partinin (DP) iktidarının 10. yılında, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bazı general ve subayların oluşturduğu 38 kişilik Milli Birlik Komitesi, "DP'nin ülkeyi baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğünü" ileri sürerek, 27 Mayıs sabaha karşı yönetime el koydu.