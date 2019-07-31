Menderes'in makam aracı Aydın Valiliği'ne teslim edildi
Anadolu Ajansı
Merhum Başbakan Adnan Menderes'in makam aracı Aydın Valiliği'ne teslim edildi.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen merhum Başbakan Adnan Menderes'in makam aracının Aydın Valiliği'ne devir teslim törenine katıldı.
Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes ile dönem dönem telefonla konuştuğunu belirten Soylu, Aydın Menderes'in farklı hassasiyetleri olduğunu ifade etti.
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Aydın Menderes ile ilgili bir anısını anlatırken duygulanan Soylu, "Aydın Bey bir gün beni aradı, 'Fatih Camisi elden gidiyor Süleyman' dedi. 'Hayırdır efendim.' dedim. Anlattı dakikalarca, onarılması lazım." dedi. Sonra bir baktık ki Cumhurbaşkanımız el atmış ve Fatih Camisi onarılmış, kurtarılmış" diye konuştu.
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Konuşmasında gençlere de seslenen Soylu, şunları söyledi:
"Biz, sadece kendimize ait bir memlekette yaşamıyoruz. Biz, aynı zamanda etrafındaki coğrafyanın ve dünyanın hakkını, adaletini, doğruluğunu, dürüstlüğünü ve aslında medeniyetin tüm değerlerinin kendine yansımasını bekleyen bir memlekette yaşıyoruz. Sorumluluğumuz, sadece 780 bin kilometrekareyle alakalı bir sorumluluk da değildir."
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Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de Menderes'in Türk milletinin gönlünde taht kurduğunu belirterek, Aydın'da hazırladıkları müzeye katkı sunan herkese teşekkür etti.
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"HAFIZALARDAN SİLİNMESİN DİYE AÇIYORUZ"
Köşger, müzeyi, "Menderes Türk milletinin hafızasından silinmesin" diye açacaklarını anlattı.
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan da üniversitenin himayesindeki Menderes'in makam aracının Aydın'da yapılacak müzeye verilmesi konusunda teklifin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından geldiğini söyledi.
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6Teklifi hiç tereddütsüz kabul ettiklerini aktaran Prof. Dr. Uslan, "Aydın'da kurulacak müze, tüm milletimizin yoğun bir ilgiyle ziyaret edeceği, farkındalık oluşturacağı, demokrasiye sahip çıkmamız, darbecilere karşı durmamız adına önemli bir işleve sahip olacaktır" ifadelerini kullandı.
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