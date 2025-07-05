Menderes'teki ateş çemberinde kaldı: "Terk et" çağrılarına aldırış etmedi

"45 DAKİKA KİMSEYE ULAŞAMADIM"

Orman işçisi Alper Efeoğlu, görev yaptığı kulede saat 12.30 sırasında bulunduğu yere yakın alevleri gördüğünü, mücadelesinin de o andan itibaren başladığını söyledi.

Yöneticilerinin telsizden ulaşarak kendisini alacaklarını söylediğini belirten Efeoğlu, "Anlık durumu telsizden bildiriyordum ancak çok kısa sürede alevlerin kuleye doğru geldiğini gördüm. Her şey 5 dakika içerisinde oldu bitti. Telsiz odası dumanla doldu. Mutfağa girdim oradaki camları kapattım. Birkaç ıslak bezle kablo deliğini kapattım. Kendimi ve camları ıslattım. Ağzımı yüzümü ıslak bir havluyla ıslattım. Kulenin arkasındaki baz istasyonu da yangından zarar gördü. 45 dakika kimseye ulaşamadım. Daha çok kimse endişelenmesin diye tek nefesle telsiz odasına çıkarak santrale ve amirlerime iyi olduğumu telsizden bildirdim. Sonra işletme müdürüm beni aldı ve aşağıya indim." dedi.

Efeoğlu, her şeyin film şeridi gibi gözünün önünden geçtiğini anlattı.