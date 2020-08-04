Menderes'teki orman yangınından geriye kalanlar

İzmir Menderes'te çıkan ve 22 saat sonra kontrol altına alınan yangında yüzlerce ağaç küle döndü. Piknik amaçlı ateş yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı da tutuklandı.

Anadolu Ajansı 04.08.2020 - 17:42

Menderes'teki orman yangınından geriye kalanlar - 1
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan ve söndürme ekiplerinin saatler süren mücadelesiyle kontrol altına alınan yangında yüzlerce ağaç küle döndü.

Menderes'teki orman yangınından geriye kalanlar - 2
Yaklaşık 300-400 hektar alanın etkilendiği tahmin edilen yangından geriye kalanlar drone ile görüntüledi.
Menderes'teki orman yangınından geriye kalanlar - 3
Çile Köyü mevkisindeki ormanlık alanda 2 Ağustos'ta başlayan ve 22 saat süren çalışmalar sonrası kontrol altına alınabilen yangında hektarlarca alanın yeşilden griye döndüğü görüldü.
Menderes'teki orman yangınından geriye kalanlar - 4
Görüntülere, yangından zarar görmüş bölgede artık hiçbir canlının yaşamadığı da yansıdı.

Menderes'teki orman yangınından geriye kalanlar - 5
Öte yandan yangınla ilgili soruşturma kapsamında bölgede piknik amaçlı ateş yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan E.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Menderes'teki orman yangınından geriye kalanlar - 6


Pazar günü Çile Mahallesi mevkisinde başlayan yangına 2 uçak, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personelle müdahalede bulunulmuş, yangın, ekiplerin çabasıyla gece saatlerinde kontrol altına alınmıştı.
Menderes'teki orman yangınından geriye kalanlar - 7
Menderes'teki orman yangınından geriye kalanlar - 8
Menderes'teki orman yangınından geriye kalanlar - 9
Menderes'teki orman yangınından geriye kalanlar - 10
Menderes'teki orman yangınından geriye kalanlar - 11
Menderes'teki orman yangınından geriye kalanlar - 12
Menderes'teki orman yangınından geriye kalanlar - 13
Menderes'teki orman yangınından geriye kalanlar - 14
Menderes'teki orman yangınından geriye kalanlar - 15
Menderes'teki orman yangınından geriye kalanlar - 16
Menderes'teki orman yangınından geriye kalanlar - 17
Menderes'teki orman yangınından geriye kalanlar - 18
Menderes'teki orman yangınından geriye kalanlar - 19
Menderes'teki orman yangınından geriye kalanlar - 20
Menderes'teki orman yangınından geriye kalanlar - 21
Menderes'teki orman yangınından geriye kalanlar - 22
Menderes'teki orman yangınından geriye kalanlar - 23

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