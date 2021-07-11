Mendirek nedeniyle caretta kumsalı 100 metre eridi

TEKNİK RAPOR HAZIRLANDI

2018 yılında mendirek inşası başladığında erozyona ve deniz kaplumbağalarının da bölgedeki en çok yuva yaptığı bu alanın daralmasına sebep olacağı yönündeki uyarılarını hatırlatan Dr. Canbolat, “2018 yılının temmuz- ağustos aylarında inşa edildi. O zaman uzunluğu 90-100 metreydi, bu yıl geldiğimizde biraz daha uzatılmış. Tabii bunun nasıl bir etkisi olacağını, bu yıl ve önümüzdeki yıl daha rahat göreceğiz" dedi.

Canbolat, "Bu konuda bir rapor hazırlayıp Özel Çevre Koruma Bölgesi olduğu için Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne ilettik. Hazırladığımız teknik rapora göre yetkililerin çözüm önerilerini bekliyoruz" diye konuştu.