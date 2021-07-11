Mendirek nedeniyle caretta kumsalı 100 metre eridi

DHA 11.07.2021 - 12:03
Antalya'da Köprüçay'ın denize döküldüğü alanda Devlet Su İşleri (DSİ) Antalya Bölge Müdürlüğü'nün 2018 yılında yaptığı ve bu yıl da uzattığı mendirek nedeniyle, kumsalın doğu tarafında 100 metreden başlayıp 10 metreye kadar erozyon oluştuğu ve daralma yaşandığı tespit edildi.
Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD), Antalya'nın Serik ve Manavgat ilçelerinin denize döküldüğü alandaki sınırı olan Köprüçay'ın denizle buluştuğu noktada yapılan mendireğin, sahilin doğu tarafında ciddi bir erozyon oluşturduğunu belirledi.
'Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde deniz kaplumbağaları yuvalama kumsalındaki Köprüçay ağzında 2018 yılında yapılan mendireğin kumsal üzerindeki etkileri' başlıklı raporda, iki yılda kumsal üzerindeki olumsuz etkiler ortaya konuldu.
2018 yılında mendirek inşası başladığında erozyona ve deniz kaplumbağalarının da bölgedeki en çok yuva yaptığı bu alanın daralmasına sebep olacağı yönündeki uyarılarını hatırlatan Dr. Canbolat, “2018 yılının temmuz- ağustos aylarında inşa edildi. O zaman uzunluğu 90-100 metreydi, bu yıl geldiğimizde biraz daha uzatılmış. Tabii bunun nasıl bir etkisi olacağını, bu yıl ve önümüzdeki yıl daha rahat göreceğiz" dedi.
Canbolat, "Bu konuda bir rapor hazırlayıp Özel Çevre Koruma Bölgesi olduğu için Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne ilettik. Hazırladığımız teknik rapora göre yetkililerin çözüm önerilerini bekliyoruz" diye konuştu.
Yaptıkları teknik ölçümlere göre mendireğin yapıldığı Köprüçay'ın doğu kısmındaki kumsalda daralma olduğunu belirten, mendireğin batı tarafındaki kumsalda ise biraz genişleme olduğunu açıklayan Dr. Canbolat, “Ama batı kısmında genişleme, doğu tarafındaki daralma kadar fazla değil" dedi.
Mendireğin başladığı çay ağzında 2020 yılı ekim ayında yaptılan ölçümlere göre doğu tarafındaki kumsalda 100 metreden başlayıp, 1 kilometre boyunca doğuya doğru 90-80-70-60 metrelere ve 1 kilometrelik uzaklıkta da 10 metrelik daralma olduğunu söyleyen Canbolat, "Bu çok yüksek bir rakam, yani iki yılda bu seviyede kumsalın erozyona uğraması çok önemli bir sorun" şeklinde konuştu.
Kumsalın erozyona uğramasının ortaya koyacağı etkileri de anlatan Dr. Canbolat, “Bu durumun şöyle bir önemi var bizim için, bu alan oldukça yoğun yuvalama yapılan bir bölgeydi. Köprüçay'ın doğu ve batısındaki 1'er kilometrelik alan yılda en az 1000 yuvanın yapıldığı alan" diyerek şunları kaydetti:
"Sahil ciddi ölçüde daraldığı için hayvanlar yuva yapmakta zorlanmaya başlıyor. Kumsal da sürekli erimeye ve kıyı çizgisi dediğimiz çizgi, dalgaların olduğu alan, karaya doğru ilerlemeye devam ediyor."