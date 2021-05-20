Menekşe Deresi kırmızı renge büründü

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Deresi'nin rengi kırmızıya büründü. Çevrede kötü kokuya neden olan dere havadan görüntülendi.

İHA 20.05.2021 - 09:23

Menekşe Deresi kırmızı renge büründü - 1

ÖNCE DENİZ SALYASI ŞİMDİ RENK DEĞİŞİMİ

Küçükçekmece’deki Menekşe Deresi deniz salyası vakasından sonra şimdi de kırmızıya büründü. Çevrede oturan vatandaşları ve balıkçıları tedirgin eden kırmızı su, bölgede kokuya da neden oldu. Kirlilik nedeniyle avlanamadıklarını söyleyen balıkçılar da yetkililerden çözüm istedi.
Menekşe Deresi kırmızı renge büründü - 2

''AĞ ATAMIYORUZ''

Kırmızı su akıntısının dün akşam saatlerinde ortaya çıktığını belirten Balıkçı Ömer Levent Akkor şöyle konuştu:
Menekşe Deresi kırmızı renge büründü - 3
''Son zamanlarda bu su kirliliği böyle devamlı oluyor. Neden kırmızı olduğunu büyüklere de soruyoruz, son 5-6 senedir böyle. Bu zamanlarda muhakkak böyle. Yukarılardan gelen bir pis su mudur bilemiyoruz. Nedir, onu da anlamıyoruz. 20 gün böyle. Ağ atamıyoruz. Ekmek parası kazanamaz hale geldi balıkçılar.
Menekşe Deresi kırmızı renge büründü - 4
Dün akşamüzeri başladı yağmurdan sonra. Yağmur yağınca içerinin suyu biraz daha fazlalaştı. Fazlalaşınca suyla beraber akıntı dışarı döndü. Dışarı dönünce, bu hâl alıyor. Bu mevsimde böyle oluyor maalesef.''

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