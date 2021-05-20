Menekşe Deresi kırmızı renge büründü

ÖNCE DENİZ SALYASI ŞİMDİ RENK DEĞİŞİMİ Küçükçekmece’deki Menekşe Deresi deniz salyası vakasından sonra şimdi de kırmızıya büründü. Çevrede oturan vatandaşları ve balıkçıları tedirgin eden kırmızı su, bölgede kokuya da neden oldu. Kirlilik nedeniyle avlanamadıklarını söyleyen balıkçılar da yetkililerden çözüm istedi.

''Son zamanlarda bu su kirliliği böyle devamlı oluyor. Neden kırmızı olduğunu büyüklere de soruyoruz, son 5-6 senedir böyle. Bu zamanlarda muhakkak böyle. Yukarılardan gelen bir pis su mudur bilemiyoruz. Nedir, onu da anlamıyoruz. 20 gün böyle. Ağ atamıyoruz. Ekmek parası kazanamaz hale geldi balıkçılar.