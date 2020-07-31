Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirenler sıcak havayı da fırsat bilerek sahillere akın etti. Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı'nda denize giren kalabalık havadan görüntülendi.

DHA 31.07.2020 - 17:29 | Son Güncelleme : 31.07.2020 - 17:30

Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu - 1
Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler bayramın birinci gününde Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı'na akın etti.
Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu - 2
Havanın sıcak olmasını fırsat bilerek yüzmek isteyenlerin Menekşe Plajı'nda oluşturduğu yoğunluk ise havadan görüntülendi.
Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu - 3
Plaja gelenlerin bazıları denizde yüzerken bazıları da güneşlenmeyi tercih etti.
Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu - 4

SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Bazı grupların da sosyal mesafe kuralına uymadan denizde oyun oynadıkları görüldü.
Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu - 5
Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu - 6
Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu - 7
Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu - 8

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