Menemen Belediyesi hangi partide? Menemen Belediye başkanı kimdir? Menemen Belediye başkan adayları
Menemen Belediyesi hangi partide? Menemen Belediye Başkanı kimdir? Menemen Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Menemen Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Menemen Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Menemen yerel seçim sonuçları..
MENEMEN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Menemen Belediyesini 55.136 alınan oy ve %%53.29 oy oranı ile CHP adayı Serdar Aksoy kazandı. "Zimmet ve irtikap" suçlaması ile yargılanan Aksoy 2021 yılında görevinden uzaklaştırıldı. Kura çekimi ardından Aydın Pehlivan getirildi.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP %53.29
- AK Parti %44.16
- Saadet Partisi %0.99
- HÜSEYİN ŞENGÜL %0.67
- DP %0.33
- BTP %0.31
- Diğer %0.25