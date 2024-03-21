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Menemen Belediyesi hangi partide? Menemen Belediye başkanı kimdir? Menemen Belediye başkan adayları

Menemen Belediyesi hangi partide? Menemen Belediye Başkanı kimdir? Menemen Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Menemen Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Menemen Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Menemen yerel seçim sonuçları..

Menemen Belediyesi hangi partide? Menemen Belediye başkanı kimdir? Menemen Belediye başkan adayları - 1

MENEMEN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Menemen Belediyesini  55.136 alınan oy ve %%53.29 oy oranı ile CHP adayı Serdar Aksoy kazandı. "Zimmet ve irtikap" suçlaması ile yargılanan Aksoy 2021 yılında görevinden uzaklaştırıldı. Kura çekimi ardından Aydın Pehlivan getirildi.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP %53.29
  • AK Parti %44.16
  • Saadet Partisi %0.99
  • HÜSEYİN ŞENGÜL %0.67
  • DP %0.33
  • BTP %0.31
  • Diğer %0.25

TÜRKİYE HABERLERİ

Menemen Belediyesi hangi partide? Menemen Belediye başkanı kimdir? Menemen Belediye başkan adayları - 2

MENEMEN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Menemen Belediyesi Başkanı  Aydın Pehlivan Kimdir?


31 Temmuz 1977 yılında Menemen’de dünyaya geldi. Selanik göçmeni bir ailenin 2 çocuğundan biridir. İlkokulu Kubilay İlköğretim Okulu’nda, ortaokulu Menemen Lisesi’nde ve lise eğitimini de Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi’nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

1997 yılında vatani görevini tamamladı.

Aynı yıl Menemen Belediyesi’nde işe başladı. Ama 3 ay sonunda haksız bir şekilde işten çıkarıldı. Aydın Pehlivan bu haksız ayrılığın ardından ekmeğini ve geleceğini kararlılıkla özel sektörde kazanmaya karar verdi. Kişisel iletişim yeteneği ve ikna etme becerisi sayesinde kısa zamanda 6 bin kişiye ekmek kapısı olan büyük bir güvenlik firmasının kurucularından biri oldu.

1997 yılında Menemen Belediyesi’nde yaşadığı talihsiz ve haksız ayrılıktan sonra bile Menemen’e belediye başkanı olarak hizmet etme hayalinden hiç vazgeçmedi.

Ve Aydın Pehlivan 13 Ocak 2021 tarihinde hayalini gerçekleştirerek Menemen halkına hizmet etmek için başkan vekili olarak görevine başladı.
Menemen Belediyesi hangi partide? Menemen Belediye başkanı kimdir? Menemen Belediye başkan adayları - 3

MENEMEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • DENİZ KARAKURT
  • AYDIN PEHLİVAN
  • TURGUT KOÇMAN
  • ERSAN SEVİN
  • TANZER SUCU
  • TÜLİN ÖZ
  • YUSUF AYDOĞAN
  • FUAT ŞENGÜL
  • MAHİR ADIGÜZEL
  • GÖKHAN TAŞ
  • YILMAZ GÖKCE
  • FERHAT GÜRKAN
  • MEHMET ŞAH KALKAN
  • MEHMET KESKİN
  • YUNUS EMRE ÖZGÜN
  • ŞEYHMUS DAL
  • TEKİN ALPTEKİN
  • RAMAZAN HAYRİ ARACI
Menemen Belediyesi hangi partide? Menemen Belediye başkanı kimdir? Menemen Belediye başkan adayları - 4

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Kınık Seçim Sonuçları
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Menderes Seçim Sonuçları
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Ödemiş Seçim Sonuçları
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Tire Seçim Sonuçları
Torbalı Seçim Sonuçları
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