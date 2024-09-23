Menendez Kardeşler olayı nedir? Ebeveynlerini öldüren Lyle ve Erik Menendez'in hikayesi

Lyle ve Erik Menendez’in kendi ebeveynlerini öldürmeleri, o dönemde Amerikan toplumunda şok etkisi yarattı. Olay gecesi, Lyle ve Erik Menendez, evlerine girerek ebeveynlerini av tüfeğiyle öldürdü. Erik Menendez’in psikoloğuna her şeyi itiraf etmesiyle geldi. Psikologun arkadaşı, bu itirafları polise bildirdi ve kardeşler cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.İşte ebeveynlerini öldüren Lyle ve Erik Menendez'in filmlere konu olan hikayesi...

Menendez Kardeşler olayı nedir? Ebeveynlerini öldüren Lyle ve Erik Menendez'in hikayesi - 1

Menendez Kardeşler olayı, 1989 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen ve medyada geniş yer bulan bir cinayet davasıdır. Los Angeles'ta yaşayan Jose ve Mary Menendez isimli kardeşler, 20 Ağustos 1989'da ebeveynleri José Menéndez ve Mary "Kitty" Menéndez'i öldürmekle suçlandılar. Kardeşler, yargılanmaları sırasında, babalarına yıllarca süren cinsel , duygusal ve fiziksel istismarı ifşa etmekle tehdit ettikten sonra babalarının kendilerini öldüreceğinden korktukları için cinayetleri işlediklerini ifade ederken, savcılık bunu babalarının milyonlarca dolarlık mirasını miras almak için yaptıklarını savundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Menendez Kardeşler olayı nedir? Ebeveynlerini öldüren Lyle ve Erik Menendez'in hikayesi - 2

MÜEBBET  HAPSE MAHKUM EDİLDİ

İlk önce her kardeş için bir jüri ile ayrı ayrı yargılandılar. Ancak her iki jüri de çıkmaza girdi ve yargılama bozuldu . İkinci duruşmada, yargıcın savunmalarındaki istismara dair kanıtları hariç tutmasının ardından onları suçlu bulan tek bir jüri tarafından birlikte yargılandılar. Her iki kardeş de şartlı tahliye olasılığı olmaksızın müebbet hapse mahkûm edildi.

Menendez Kardeşler olayı nedir? Ebeveynlerini öldüren Lyle ve Erik Menendez'in hikayesi - 3

TARTIŞMALARA KONU OLDU

Dava, hem medya hem de halk arasında büyük ilgi gördü ve televizyon programlarına, belgesellere konu oldu. Menendez Kardeşler'in davası, aile içindeki istismar ve psikolojik travma üzerine olan tartışmalara da katkıda bulundu.

DAHA FAZLA GÖSTER