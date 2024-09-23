Menendez Kardeşler olayı nedir? Ebeveynlerini öldüren Lyle ve Erik Menendez'in hikayesi
Lyle ve Erik Menendez’in kendi ebeveynlerini öldürmeleri, o dönemde Amerikan toplumunda şok etkisi yarattı. Olay gecesi, Lyle ve Erik Menendez, evlerine girerek ebeveynlerini av tüfeğiyle öldürdü. Erik Menendez’in psikoloğuna her şeyi itiraf etmesiyle geldi. Psikologun arkadaşı, bu itirafları polise bildirdi ve kardeşler cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.İşte ebeveynlerini öldüren Lyle ve Erik Menendez'in filmlere konu olan hikayesi...
Menendez Kardeşler olayı, 1989 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen ve medyada geniş yer bulan bir cinayet davasıdır. Los Angeles'ta yaşayan Jose ve Mary Menendez isimli kardeşler, 20 Ağustos 1989'da ebeveynleri José Menéndez ve Mary "Kitty" Menéndez'i öldürmekle suçlandılar. Kardeşler, yargılanmaları sırasında, babalarına yıllarca süren cinsel , duygusal ve fiziksel istismarı ifşa etmekle tehdit ettikten sonra babalarının kendilerini öldüreceğinden korktukları için cinayetleri işlediklerini ifade ederken, savcılık bunu babalarının milyonlarca dolarlık mirasını miras almak için yaptıklarını savundu.