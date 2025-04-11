Menenjit nedir, belirtileri neler? Menenjit bulaşma yolları

Dünyada her yıl yaklaşık 2,5 milyondan fazla kişi menenjitten etkileniyor. Bununla birlikte Menenjit, aşı yoluyla büyük oranda önlenebiliyor. Beyin ve omuriliği çevreleyen meninks adındaki zarın iltihaplanması olan Menenjit, her yaşta ortaya çıkabilen ve hızla ilerleyip, 24 saat içinde ölüme yol açabilen bir hastalık. Peki, menenjit nedir? Menenjit belirtileri neler?

Menenjit nedir, belirtileri neler? Menenjit bulaşma yolları - 1

Beyin ve spinal kordu çevreleyen pia ve araknoid zarın  infeksiyoz ve noninfeksiyoz nedenJerle gelisen akut ya da kronik inflamasyonuna menenjit denir. Menenjit, hemen her yaş grubunda görülebilen ciddi bir enfeksiyondur Akut bakteriyel menenjit (ABM) yuksek oranda mortaliteye neden olabilen ciddi bir infeksiyon hastalığıdır. Menenjit olusturan etkenler; bakteriler, virüsler, mantarlar, spiroketler, riketsiyalar,protozoa, helmintler ve diger etkenler olabilir. Streptoccocus pneumoniae, Neisseria meningitidis ve Haemophilus influanzae akut bakteriyel menenjitin %80-85’inden sorumlu bakterilerdir.

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Menenjit nedir, belirtileri neler? Menenjit bulaşma yolları - 2

MENENJİT NASIL BULAŞIR?

Meningokok infeksiyonlarında tek rezervuar insandır. Meningokok menenjitinde bulaş, enfekte kişinin burun ya da boğazından direk temas ya da damlacık yolu ile gercekleşmektedir.

Menenjit nedir, belirtileri neler? Menenjit bulaşma yolları - 3

MENENJİT BELİRTİLERİ NELER?

Meningokok menenjitini diğer bakteriyel menenjitlerden ayırt eden tek başına bir bulgu yoktur. Meningokok menenjiti olguları da diğer bakteriyel menenjit etkenlerine benzer şekilde ateş ile birlikte, bulantı, kusma, irritabilite, baş ağrısı, konfuzyon, ense sertliği gibi semptom ya da bulgular ile başvurmaktadır. Meningokok menenjitinde tipik başvuru semptomları ani başlayan ateş, bulantı, kusma, başağrısı, bilinc değişiklikleri ve miyalji olarak tanımlanmıştır. Meningokokkal menejitli hastalann sistemik muayenelerinde purpura ve petesial dokuntulerin gorulmesi taruya yardımcıdır.

Menenjit nedir, belirtileri neler? Menenjit bulaşma yolları - 4

Büyük cocuklarda en sık bulgular ateş, baş ağrısı, fotofobi, bulantı, kusma, konfuzyon, letarji ve bilinç değişiklikleridir. Sut cocukluğu doneminde en sık bulgular ise ateş, hipotermi, letarji, solunum sıkıntısı, sarılık, beslenme gucluğu, fışkırır tarzda kusma, ishal, konvulziyon, irritabilite ve/veya fontanel bombeliği olarak belirtilmektedir.

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