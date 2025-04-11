Menenjit nedir, belirtileri neler? Menenjit bulaşma yolları
Dünyada her yıl yaklaşık 2,5 milyondan fazla kişi menenjitten etkileniyor. Bununla birlikte Menenjit, aşı yoluyla büyük oranda önlenebiliyor. Beyin ve omuriliği çevreleyen meninks adındaki zarın iltihaplanması olan Menenjit, her yaşta ortaya çıkabilen ve hızla ilerleyip, 24 saat içinde ölüme yol açabilen bir hastalık. Peki, menenjit nedir? Menenjit belirtileri neler?
Beyin ve spinal kordu çevreleyen pia ve araknoid zarın infeksiyoz ve noninfeksiyoz nedenJerle gelisen akut ya da kronik inflamasyonuna menenjit denir. Menenjit, hemen her yaş grubunda görülebilen ciddi bir enfeksiyondur Akut bakteriyel menenjit (ABM) yuksek oranda mortaliteye neden olabilen ciddi bir infeksiyon hastalığıdır. Menenjit olusturan etkenler; bakteriler, virüsler, mantarlar, spiroketler, riketsiyalar,protozoa, helmintler ve diger etkenler olabilir. Streptoccocus pneumoniae, Neisseria meningitidis ve Haemophilus influanzae akut bakteriyel menenjitin %80-85’inden sorumlu bakterilerdir.