Menşure teyzenin hayali 70 yaşında gerçek oldu: "Evde oturup Azrail'i mi bekliyeyim"
Artvinli 70 yaşındaki Menşure Sönmez, ortaokul ve liseyi açıktan bitirdikten sonra hayalini kurduğu üniversite eğitimini, Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünü kazanarak gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor.
Artvin'in Şavşat ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi ve 4 torun sahibi Sönmez, ilkokulu yaşadığı ilçede tamamladıktan sonra ortaokul ve liseyi açıktan bitirdi.
Çocuklarını büyütüp evlendiren Sönmez, son olarak çalıştığı Artvin'deki Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi'nden usta öğretici olarak 7 yıl önce emekli oldu.