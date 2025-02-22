Menşure teyzenin hayali 70 yaşında gerçek oldu: "Evde oturup Azrail'i mi bekliyeyim"

Öğrencisiyle araziye çıkma şansının da olduğunu dile getiren Bay, şöyle konuştu:



"İllaki 20 ya da 60 yaşında olmak hiçbir şeyi değiştirmiyor. Önemli olan içinizdeki sevgi. Kendisiyle bir sohbetimiz çok ilginçti. İlk geldiğinde çok zorluk çekti. Çünkü 35 yaş üstü KYK yurtlarına alınmıyordu. Konaklamada problemi vardı. Ailesini de geride bırakmış desteği yoktu. Emekli maaşı vardı. Bana 'Hocam ben öğretmenevinde kalıyorum. Her gün oraya birileri okey oynamaya geliyor. Bu insanların zevki buysa, benim zevkimde arkeolojiyi okumak. Ben okumak istiyorum. Ne olursa olsun' dedi. O benim çok hoşuma gitmişti. O yüzden biz bölüm olarak hep onun destekçisiyiz. İyi ki var, iyi ki bizim bölümü seçmiş. İyi ki bizim rengimiz olmuş. Farklı bir renk oldu kendisi. En büyük öğrencimiz."





