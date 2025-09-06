Menteşe Belediye Başkanı'nın ailesinin evine molotoflu saldırıda yanlış daire iddiası
Muğla Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın dedesi ile anneannesinin yaşadığı evin balkonuna molotofkokteyli atıldığı olayda şüphelilerin, hedef alınan daire yerine yanlışlıkla saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Y.D.K. Menteşe ilçesindeki Kent Meydanı'nda, M.C.Ç. ise gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldığı mahkemede "kasten yangın çıkarma suretiyle mala zarar verme" ve "nitelikli hırsızlık" iddiasıyla tutuklandı.