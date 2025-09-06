Menteşe Belediye Başkanı'nın ailesinin evine molotoflu saldırıda yanlış daire iddiası

5 BİN LİRA İDDİASI

Şüphelilerden Y.D.K. ise ifadesinde, şunları öne sürdü:

"Mesut molotofları evin yanındaki parkta hazırladı. Para karşılığı atacağını söyledi.

Kendisindeki 5 bin lirayı bunu yapması için ona verdiklerini söyledi. Molotof atarken yanındaydım. Üçünü de o attı. Attıktan sonra beraber kaçtık. Evde kimin oturduğunu bilmiyorum.

Mesut'un bana anlattığına göre Orhan, Mesut'a olaydan önce 5 bin lira göndermiş, sonra 20-30 bin lira daha gönderecekmiş."