Merak uyandıran görüntü: Metroda astronot var!

Astronot kıyafeti giyip metro ile İstanbul turu yapan bir vatandaş, görenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Astronot kıyafetiyle rutin bir İstanbullu gibi akbil basarak metroya binen bu kişi merak uyandırdı. Astronotun İstanbul'da yakın bir zamanda düzenlenecek etkinlikte yer alacağı öğrenildi.

Haberler - İHA 01.12.2021 - 10:40 | Son Güncelleme : 01.12.2021 - 10:46

Merak uyandıran görüntü: Metroda astronot var! - 1

kıyafetiyle metroda seyahat eden bir vatandaş, görenlerin şaşkın bakışlarıyla turu yaptı.

Merak uyandıran görüntü: Metroda astronot var! - 2

Astronotu görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek cep telefonlarıyla bu anı ölümsüzleştirdi. Kimi vatandaş fotoğraf çekerken kimisi de astronot ile fotoğraf çektirdi.

Merak uyandıran görüntü: Metroda astronot var! - 3

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki birçok durakta mola da veren astronot, Haliç durağında inerek İstanbul'un tarihi manzarasını izledi.

Merak uyandıran görüntü: Metroda astronot var! - 4

VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Metroda ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını söyleyen vatandaşlar, ilginç bir görüntüyle karşılaştıklarını dile getirdi.

Merak uyandıran görüntü: Metroda astronot var! - 5

Astronotu görünce çok şaşırdığını dile getiren Nurullah Çelebi, "Böyle bir şeyi beklemiyordum, çok şaşırdık. İlgimi çok çekti" dedi.

Merak uyandıran görüntü: Metroda astronot var! - 6

Şaşkınlığını dile getiren Uğur Saka, "İlk başta ne olduğunu anlayamadım. Metroda her zaman astronot kıyafetli birisini görmüyoruz, çok ilginç bir görüntü" ifadelerini kullandı.

Merak uyandıran görüntü: Metroda astronot var! - 7

''İLK GÖRDÜĞÜMDE ROBOT SANDIM''

Bir başka vatandaş Atakan Başkan ise, "İlk gördüğümde robot sandım ancak astronotmuş. Gördüğümde çok şaşırdım" diye konuştu.

Merak uyandıran görüntü: Metroda astronot var! - 8

Uzay kıyafetiyle merak uyandıran astronotun İstanbul'da yakın bir zamanda düzenlenecek etkinlikte yer alacağı öğrenildi.

Merak uyandıran görüntü: Metroda astronot var! - 9
Merak uyandıran görüntü: Metroda astronot var! - 10
Merak uyandıran görüntü: Metroda astronot var! - 11
Merak uyandıran görüntü: Metroda astronot var! - 12
Merak uyandıran görüntü: Metroda astronot var! - 13
Merak uyandıran görüntü: Metroda astronot var! - 14
Merak uyandıran görüntü: Metroda astronot var! - 15
Merak uyandıran görüntü: Metroda astronot var! - 16

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