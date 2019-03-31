Meral Akşener: Bu seçimin Türkiye'ye hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum
DHA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oyunu Üsküdar'da kullandı. Akşener sandıktan "Bu seçimin Türkiye'ye hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum" dedi.
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1Meral Akşener Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu Beylerbeyi Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde kullandı.
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2Oyunu kullandıktan sonra dışarıda bekleyen basın mensuplarına bir açıklamada bulunan Akşener, “Uzunca ve hareketli -tırnak içi hareketli- bir seçim kampanyası dönemi geçirdik. Bütün adaylarımıza başarılar diliyorum. Bu seçimin Türkiye'ye hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Türkiye iyi olacak. Üsküdar iyi olacak. İstanbul iyi olacak" dedi.
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3Seçim sonuçlarını Ankara'da partisinin genel merkezinde takip edeceğini söyleyen Akşener'e bir basın mensubu “Sizce sandıktan ne çıkacak?" diye sordu
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4Akşener, "İyi bir sonuç çıkacak" şeklinde cevap verdi.