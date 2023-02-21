Mercek bulutu nedir, neden olur, neyin habercisi? Sosyal medyada deprem habercisi olarak yorumlandı

Çeşitli illerde görüşen mercek bulutu vatandaşları tedirgin etti. Mercek bulutu sosyal medyadan yapılan yorumların çoğunda depremin habercisi olarak yorumlandı. Peki, mercek bulutu nedir, neden olur, neyin habercisi?

Mercek bulutu nedir, neden olur, neyin habercisi? Sosyal medyada deprem habercisi olarak yorumlandı - 1

Zaman zaman gökyüzünde kendisini gösteren mercek bulutu bir kez daha gündeme geldi. Bu kez Van ve Niğde'de kendisini gösteren mercek bulutu görenlerin ilgisini çekerken, eline cep telefonunu alan vatandaşlar bu anları kaydetti. 


Mercek bulutu nedir, neden olur, neyin habercisi? Sosyal medyada deprem habercisi olarak yorumlandı - 2

MERCEK BULUTU NEDEN OLUR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.
Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek.

Güçlü hava akımları bir engelle, örneğin bir dağ ya da sıradağ ile karşılaştığında yükselir ve engeli aştıktan sonra dalgalara benzer bir yol izler. Mercek bulutları, dalga şeklindeki hava akımının sıcaklığının en düşük olduğu tepe kısımlarında oluşur.


Mercek bulutu nedir, neden olur, neyin habercisi? Sosyal medyada deprem habercisi olarak yorumlandı - 3

Güçlü hava akımları bir engelle, örneğin bir dağ ya da sıradağ ile karşılaştığında yükselir ve engeli aştıktan sonra dalgalara benzer bir yol izler. Mercek bulutları, dalga şeklindeki hava akımının sıcaklığının en düşük olduğu tepe kısımlarında oluşur.

Mercek bulutu nedir, neden olur, neyin habercisi? Sosyal medyada deprem habercisi olarak yorumlandı - 4

Latince adı Altocumulus lenticularis olan mercek bulutu, 2.000 metre ile 5.000 metre arasındaki irtifada oluşur. Bulutu oluşturan hava hızlı hareket etse de mercek bulutları uzun süre aynı konumda kalıyormuş gibi görünebilir.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER