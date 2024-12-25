"Merdane ile vurdum sonra boğdum!" Önce itiraf etti müebbet istenince inkar etti!

Bursa'da boşanma aşamasındaki eşi Seher Kındaç'ı başına merdane ile vurduktan sonra iple boğarak öldüren Turgay Kındaç'ın yargılandığı davada savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıla kadar hapsini istedi. İlk duruşmada eşini öldürdüğünü itiraf eden Kındaç, mütalaaya karşı sorulan savunmasında suçlamaları reddetti.

"Merdane ile vurdum sonra boğdum!" Önce itiraf etti müebbet istenince inkar etti! - 1

Olay, 29 Ocak'ta Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Turgay Kındaç, boşanma aşamasında olduğu eşi Seher Kındaç'ın kız kardeşine, "Seher'i benden alamazsınız; öldürdüm. Eve polis ve ambulans gönderin, şakam yok" diyerek mesaj attı.

Mesajı gören kız kardeşi, çiftin oğlu Hüseyin Kındaç'a haber verdi. Eve gelen Hüseyin Kındaç, annesini mutfakta kanlar içerisinde bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, 2 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

"Merdane ile vurdum sonra boğdum!" Önce itiraf etti müebbet istenince inkar etti! - 2

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Turgay Kındaç'ı, cinayetten bir gün sonra yakaladı.

"Merdane ile vurdum sonra boğdum!" Önce itiraf etti müebbet istenince inkar etti! - 3

"BAŞINA MERDANE İLE VURDUM"

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Kındaç, cinayeti 'kıskançlık’ nedeniyle işlediğini belirtmişti. Kındaç, "Eşimin başına merdane ile vurdum, sonra da boğdum. Ancak neyle boğduğumu hatırlamıyorum" demiş ve  emniyetteki ve adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.

"Merdane ile vurdum sonra boğdum!" Önce itiraf etti müebbet istenince inkar etti! - 4

BANKA KARTINDAN PARA ÇEKİP, TELEFONUNU SATMIŞ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, maktulün otopsi raporuna da yer verildi. Seher Kındaç'ın, merdane ile başına vurulduktan sonra iple boğularak öldürüldüğü, çenesinde ve boğaz kısmında kanamalı kırıklar olduğu belirtildi.

Suçunu itiraf eden tutuklu sanığın "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. Eşini öldürdükten sonra, cep telefonu ve kredi kartını alan sanığın, karttan para çektiği ve cep telefonunu da sattığı gerekçesiyle "Nitelikli yağma" ve "Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçlarından 15 yıla kadar hapsi istendi.

"Merdane ile vurdum sonra boğdum!" Önce itiraf etti müebbet istenince inkar etti! - 5

SAVCI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİNİ İSTEDİ

Davanın ikinci duruşmasında mütalaasını veren savcı, Kındaç'ın, "Tasarlayarak eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, eşini öldürdükten sonra da cep telefonu ve kredi kartını alıp, karttan para çektiği ve cep telefonu sattığı gerekçesiyle "Yağma" suçundan 10 yıla kadar hapsini istedi.

Cep telefonunda yapılan incelemede; eşini öldürmeden önce internetten "İple insan boğmak ne kadar sürede gerçekleşir" diye arama yaptığı ortaya çıkan ve ilk duruşmadaki ifadesinde, eşini başına merdane ile vurduktan sonra boğarak öldürdüğünü itiraf eden tutuklu sanık, mütalaaya karşı sorulan savunmasında suçlamaları reddetti.

"Merdane ile vurdum sonra boğdum!" Önce itiraf etti müebbet istenince inkar etti! - 6

Eşinin öldüğünü cezaevinde öğrendiğini iddia eden Turgay Kındaç, "Cezaevine girdikten sonra eşimin öldüğünü öğrendim. Eşimi öldürmedim. 10 aydır kendimi cezaevinde çok sorguladım. Eşimi öldürmek gibi bir niyetim olmadı. Ona hep, 'Ömrüm' derdim. Onun başkası ile fotoğrafını görünce kıskançlık yaptım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Turgay Kındaç'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

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