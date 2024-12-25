"Merdane ile vurdum sonra boğdum!" Önce itiraf etti müebbet istenince inkar etti!

SAVCI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİNİ İSTEDİ

Davanın ikinci duruşmasında mütalaasını veren savcı, Kındaç'ın, "Tasarlayarak eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, eşini öldürdükten sonra da cep telefonu ve kredi kartını alıp, karttan para çektiği ve cep telefonu sattığı gerekçesiyle "Yağma" suçundan 10 yıla kadar hapsini istedi.



Cep telefonunda yapılan incelemede; eşini öldürmeden önce internetten "İple insan boğmak ne kadar sürede gerçekleşir" diye arama yaptığı ortaya çıkan ve ilk duruşmadaki ifadesinde, eşini başına merdane ile vurduktan sonra boğarak öldürdüğünü itiraf eden tutuklu sanık, mütalaaya karşı sorulan savunmasında suçlamaları reddetti.