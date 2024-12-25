"Merdane ile vurdum sonra boğdum!" Önce itiraf etti müebbet istenince inkar etti!
Bursa'da boşanma aşamasındaki eşi Seher Kındaç'ı başına merdane ile vurduktan sonra iple boğarak öldüren Turgay Kındaç'ın yargılandığı davada savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıla kadar hapsini istedi. İlk duruşmada eşini öldürdüğünü itiraf eden Kındaç, mütalaaya karşı sorulan savunmasında suçlamaları reddetti.
Olay, 29 Ocak'ta Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Turgay Kındaç, boşanma aşamasında olduğu eşi Seher Kındaç'ın kız kardeşine, "Seher'i benden alamazsınız; öldürdüm. Eve polis ve ambulans gönderin, şakam yok" diyerek mesaj attı.
Mesajı gören kız kardeşi, çiftin oğlu Hüseyin Kındaç'a haber verdi. Eve gelen Hüseyin Kındaç, annesini mutfakta kanlar içerisinde bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, 2 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirledi.