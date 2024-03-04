Merdiven altı üretim yapan çiftliğe baskın: Bakımsızlıktan kör olmuş, dişleri çekilmiş

EV ORTAMINDA BAKILIYORLAR

Arslan, şöyle devam etti:



"Dostlarımızı aldıktan sonra veteriner kliniğine götürdük. Genel kontrolleri yapıldı. Birkaç tanesi maalesef engelli. Kör olan var, dişleri olmayan var, bacağı sakat olan var, hasta olan var. İlk kontrollerini yaptırdık. Bazılarının tedavileri klinikte devam ediyor. Onları da iyileştikten sonra yuvalandıracağız. Ama genel olarak çok travmatikler, çok korkaklar. Üretirken hastalığı, derdiyle hiç ilgilenilmemiş. Sadece doğursun da ne olursa olsun düşüncesiyle bakılmış. Tedavi süreci tamamlanınca bu dostlarımızı geçici yuvalara alıyoruz. Ev ortamlarında rehabilite oluyorlar. Hem insanla hem diğer hayvanlarla daha sıcak bir ortamda yaşıyorlar. Bizim üyelerimizin ve gönüllülerimizin ev ortamlarında bakılıyor."