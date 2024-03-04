Merdiven altı üretim yapan çiftliğe baskın: Bakımsızlıktan kör olmuş, dişleri çekilmiş

"ARTIK YETER, BU ÜLKEDE ÜRETİM DURDURULSUN"
Şu an kurtarılan 30 köpeğin iyi olduğunu anlatan Arslan, "Çoğu gerçekten çok travmatik olmuşlar. Çok korkaklar, titriyorlar ve insandan korkuyorlar. İnanın; bazısı ilk defa gün yüzü görüyor. İlk kez doğayı görüyorlar. Lütfen artık üretim dursun. Bakın minicik dostlarımızı üretim çiftliklerinden kurtarıyoruz ya da sokaklara, barınaklara atılıyor. İşleri bittikten sonra bunu yapıyorlar. Dolayısıyla bunları kurtarmaktan melez hayvanlara sıra gelmiyor. Artık yeter, bu ülkede üretim durdurulsun. Vatandaşlarımız da satın almasın, yuva olsun. Kurtarılan hayvanların arasında terrier, poodle, french bulldog, yorkshire terrier, pointer, Çin aslanları ve spitz cinsi köpekler var. Ama hepsi çok kötü durumda. Maalesef talep olduğu için üreticiler de üretiyor. Fakat üreticiler o kadar kötü şartlarda bakıyorlar ki gerçekten kör kuyularda üretiyorlar." dedi.