Meriç Nehri alarm veriyor | Çiftçiler endişeli
Edirne’de mevsim yağışlarının azalmasıyla tarım arazilerini sulayan önemli su kaynaklarından Meriç Nehri’ndeki su, son 5 yılın en düşük seviyesinde akmaya başladı. Sulamada sıkıntı yaşayan çiftçiler, durumdan endişeli.
Son yılların en sıcak yazının hissedildiği Edirne'de termometreler 40 dereceyi görürken, kavurucu hava ve yağış eksikliği nehirleri de etkiledi. Bölgenin can damarı konumundaki su kaynaklarından Meriç Nehri, kış ve ilkbahar aylarında yetersiz kalan yağışların ardından son 5 yılın en düşük seviyesinde akmaya başladı.