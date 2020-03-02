Meriç Nehri kıyısında çöp poşetinden uçurtma

Türkiye'nin Yunanistan ile kara sınırının olduğu
Pazarkule Sınır Kapısı önünde mültecilerin Avrupa yolu bekleyişleri devam ederken fotoğraflara mülteci çocuklarının çöp poşetinden yaptıkları uçurtmaları görüntülere yansıdı.
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İHA 02.03.2020 - 16:54
Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenlerin Meriç Nehri kıyısında dört gündür bekleyişi devam ediyor.
Bazı mülteciler kendi imkanlarıyla nehri aşmaya çalışırken bazı mülteciler ise sınırda Yunanistan'ın kapılarını açmasını bekliyor.
Bekleyişleri devam eden mülteciler, Yunan kuvvetlerinin sert müdahalesinin yanı sıra hava şartları ve koşullarla mücadele ediyor.
Göçmen çocukları ise zorlu bekleyişte, ip bağladıkları poşetleri uçururken, bazıları ise yakılan ateşle ısınmaya çalışıyor.
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