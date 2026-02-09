Meriç Nehri taştı, tarladan ekin değil balık topladı
09.02.2026 16:26
İHA
Edirne'de Meriç Nehri'nin taşmasının ardından bir vatandaşın tarlasında ortaya çıkan yaklaşık 7 kilogramlık sazan balığı, taşkının bıraktığı ilginç görüntülerden biri oldu.
Meriç Nehri'nin taşmasıyla bazı vatandaşlar tarlasında canlı sazan balığı yakaladı.
Meriç Nehri'nin taşmasının ardından ilginç bir olay yaşandı. Taşkın sularının çekilmesiyle birlikte bir vatandaşın tarlasında yaklaşık 7 kilogram ağırlığında sazan balığı ortaya çıkarken görüntüler bölgede dikkat çekti.
Öte yandan, nehir kenarındaki diğer mülk sahipleri de benzer şekilde tarlasında ve bahçelerinde kilolarca ağırlığında balık yakaladığı öğrenildi.
Tarlasında balığı gören Ahmet Doğan, sazanın havyarlı olduğunu fark ettiğini belirterek, balığı yeniden Meriç Nehri'nin derinliklerine bırakacağını söyledi.