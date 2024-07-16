Meriç Nehri'nde kritik seviye aşıldı

"KRİTİK SEVİYELERE GELMİŞ DURUMDAYIZ"
Vali Yunus Sezer, Meriç Nehri'nde durumun biraz farklı olduğunu belirterek şöyle devam etti:
"Meriç genelinde de artık kritik seviyelere gelmiş durumdayız. Orada da iki gün önce İpsala'ya kadar giderek bir inceleme yaptık. Orada en büyük sulama birliğimiz Hamzadere Sulama Birliği ile, kooperatiflerimizle, üreticilerimizle bir araya geldik. Öncelikle Keşan tarafındaki çeltik arazilerinde yapılan sulamada deşarj edilen suların kullanılması noktasında bir görüş birliğine vardık. Bu sular direkt denize akıyordu daha önce. Şimdi bir kanal vasıtasıyla tekrar Meriç'e Nehri'ne aktarılıyor. Meriç Nehri'nden de tekrar çeltik arazilerine aktarılacak yaklaşık 80 bin dönüm alan bu sayede kullanılabilecek. İkinci olarak da Çakmak Barajı'nın olduğu yerden Ergene Havzası’na, Ergene Nehri'ne, Uzunköprü tarafına su basılıyordu. Burada da suyun debisinin aşağı düşmesi nedeniyle biraz Yunanistan tarafına doğru bir yön değişikliği olmuş, su havzasında. DSİ ve kooperatifimizi beraber çalıştırıyoruz. Orada da yine gölet alanı suyun rahat alınabileceği bir alan oluşturuyoruz. Şu anda o da bitmiş olması lazım. Oradan da suyun rahatlıkla çekilip, Ergene ve Uzunköprü'nün tarafına gönderilebilecek birçok çalışma ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.