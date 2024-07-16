Meriç Nehri'nde kritik seviye aşıldı

Edirne'nin tarım alanlarının sulanmasında kullanılan Tunca Nehri'nin bir kısmı kururken bazı bölümleri ise yosunla kaplanıp yeşile büründü. Meriç Nehri'nin de debisi düştü. Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Nehri'nde kritik seviyeye geldiğini açıklayıp Tunca'dan dönüşümlü su verildiğini duyurdu.

Meriç Nehri'nde kritik seviye aşıldı - 1

Edirne'de aşırı sıcaklar ve yetersiz yağışlar nedeniyle tarımsal sulamada kullanılan önemli su kaynaklarından Meriç ve Tunca nehirlerinin bazı kesimleri kuruma noktasına geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meriç Nehri'nde kritik seviye aşıldı - 2

Meriç Nehri'nin debisi 43 metreküp/saniye, Tunca'nın ise 4 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

Meriç Nehri'nde kritik seviye aşıldı - 3

Bir kısmı kuruyan Tunca Nehri'nin kent merkezinden geçtiği kesim, yosunlarla kaplanıp yeşile büründü.

Meriç Nehri'nde kritik seviye aşıldı - 4

"KURAKLIĞI CİDDİ MANADA HİSSEDİYORUZ"

Edirne Valisi Yunus Sezer, yaşanan kuraklık ve su sıkıntıları ile ilgili Meriç Nehri üzerinde kurulan Lastik Savaklı Arşimet Burgulu Hidroelektrik Santrali'nde basın açıklaması yaptı.

Meriç Nehri'nde kritik seviye aşıldı - 5

Meriç ve Tunca nehirlerinde havaların sıcak gitmesiyle erken yaşanan bir kuraklığın söz konusu olduğunu söyleyen Vali Sezer, "Daha önceki yıllarda ağustos sonuna doğru başlayan kuraklık, maalesef bu sene yeterince yağmur almaması nedeniyle erken başladı. Haziran'ın 15'inden itibaren kuraklığı çok ciddi manada hissediyoruz. Malumunuz burası çeltiğin Türkiye'de en fazla ekildiği alan ve çeltiğin de suya ihtiyacı var. Diğer bir alan da ayçiçeğinin de çok yoğun bir şekilde ekildiği bir alan ve onun da suya çok ihtiyacı var. Şu anda nehir debileri senenin 12 aylık sürecin en alt seviyesinde. Bazen Tunca Nehri'nde 3 metreküp/saniyeye, Meriç Nehri'nde de saniyede 40 metreküpe kadar düşüyor. Ve bu aşağılara, İpsala tarafına indiği zaman 24 metreküpe kadar düşüyor. Bununla ilgili olarak Tunca Nehri'nde dönüşümlü bir planlamaya gittik, kooperatiflerimizle. Yani üst taraftaki suyu kesip, aşağı taraftaki tarım arazilerine, çeltik alanlarına veriyoruz ve 3-4 gün sonra da yukarıya verip aşağı kesiyoruz. Yani hepsini aynı anda veremiyoruz. Yani yaklaşık 20 gündür bu bunu uyguluyoruz." diye konuştu.

Meriç Nehri'nde kritik seviye aşıldı - 6

"KRİTİK SEVİYELERE GELMİŞ DURUMDAYIZ"

Vali Yunus Sezer, Meriç Nehri'nde durumun biraz farklı olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Meriç genelinde de artık kritik seviyelere gelmiş durumdayız. Orada da iki gün önce İpsala'ya kadar giderek bir inceleme yaptık. Orada en büyük sulama birliğimiz Hamzadere Sulama Birliği ile, kooperatiflerimizle, üreticilerimizle bir araya geldik. Öncelikle Keşan tarafındaki çeltik arazilerinde yapılan sulamada deşarj edilen suların kullanılması noktasında bir görüş birliğine vardık. Bu sular direkt denize akıyordu daha önce. Şimdi bir kanal vasıtasıyla tekrar Meriç'e Nehri'ne aktarılıyor. Meriç Nehri'nden de tekrar çeltik arazilerine aktarılacak yaklaşık 80 bin dönüm alan bu sayede kullanılabilecek. İkinci olarak da Çakmak Barajı'nın olduğu yerden Ergene Havzası’na, Ergene Nehri'ne, Uzunköprü tarafına su basılıyordu. Burada da suyun debisinin aşağı düşmesi nedeniyle biraz Yunanistan tarafına doğru bir yön değişikliği olmuş, su havzasında. DSİ ve kooperatifimizi beraber çalıştırıyoruz. Orada da yine gölet alanı suyun rahat alınabileceği bir alan oluşturuyoruz. Şu anda o da bitmiş olması lazım. Oradan da suyun rahatlıkla çekilip, Ergene ve Uzunköprü'nün tarafına gönderilebilecek birçok çalışma ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Meriç Nehri'nde kritik seviye aşıldı - 7
Meriç Nehri'nde kritik seviye aşıldı - 8
Meriç Nehri'nde kritik seviye aşıldı - 9
Meriç Nehri'nde kritik seviye aşıldı - 10
Meriç Nehri'nde kritik seviye aşıldı - 11
Meriç Nehri'nde kritik seviye aşıldı - 12
Meriç Nehri'nde kritik seviye aşıldı - 13
Meriç Nehri'nde kritik seviye aşıldı - 14
Meriç Nehri'nde kritik seviye aşıldı - 15
Meriç Nehri'nde kritik seviye aşıldı - 16
Meriç Nehri'nde kritik seviye aşıldı - 17
Meriç Nehri'nde kritik seviye aşıldı - 18
Meriç Nehri'nde kritik seviye aşıldı - 19
Meriç Nehri'nde kritik seviye aşıldı - 20
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