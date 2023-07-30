Meriç Nehri'nde kuraklık alarmı

Edirne'nin önemli su kaynaklarından olan Meriç Nehri'nin debisi, hava sıcaklıklarının da artmasıyla birlikte son 3 ayda yaklaşık yüzde 50 düştü.

Meriç Nehri'nde kuraklık alarmı - 1

Sıcak havalar nehirlerdeki su seviyelerini de etkiliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meriç Nehri'nde kuraklık alarmı - 2

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Meriç Nehri'nin Kirişhane mevkiinde nisan ayında 95 metreküp/saniye olan su seviyesi, temmuz ayında yapılan ölçümde 53 metreküp/saniyeye düştü.

Meriç Nehri'nde kuraklık alarmı - 3

Edirne'de kışın taşkınlarla, yazın ise kuraklıkla gündeme gelen Meriç Nehri’ndeki su seviyesinin düşmesi bölge halkını endişelendiriyor.

Meriç Nehri'nde kuraklık alarmı - 4

Su seviyesinin azalmasına bağlı olarak nehrin ortasında adacıklar, taşlar ve ağaç kütükleri gün yüzüne çıktı.

Meriç Nehri'nde kuraklık alarmı - 5
Meriç Nehri'nde kuraklık alarmı - 6
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