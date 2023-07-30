Meriç Nehri'nde kuraklık alarmı
Edirne'nin önemli su kaynaklarından olan Meriç Nehri'nin debisi, hava sıcaklıklarının da artmasıyla birlikte son 3 ayda yaklaşık yüzde 50 düştü.
Sıcak havalar nehirlerdeki su seviyelerini de etkiliyor.
Sıcak havalar nehirlerdeki su seviyelerini de etkiliyor.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Meriç Nehri'nin Kirişhane mevkiinde nisan ayında 95 metreküp/saniye olan su seviyesi, temmuz ayında yapılan ölçümde 53 metreküp/saniyeye düştü.
Edirne'de kışın taşkınlarla, yazın ise kuraklıkla gündeme gelen Meriç Nehri’ndeki su seviyesinin düşmesi bölge halkını endişelendiriyor.
Su seviyesinin azalmasına bağlı olarak nehrin ortasında adacıklar, taşlar ve ağaç kütükleri gün yüzüne çıktı.