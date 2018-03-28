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Meriç ve Tunca'da risk seviyesi "kırmızı alarm" düzeyinde

Anadolu Ajansı

Tunca ve Meriç nehirlerinde düşüş başladı. Düşüşe rağmen her iki nehir için DSİ'nin risk seviyesi "kırmızı alarm" düzeyinde.

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    Tunca ve Meriç nehir debilerinde düşüş başladı.
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    Sabah saatlerinde 308 metreküp / saniye seviyelerine yükselen Tunca'nın debisi son ölçümlerde 276 metreküp/saniye olarak kaydedildi.
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    Düşüşe rağmen her iki nehir için DSİ'nin risk seviyesi "kırmızı alarm" düzeyinde.
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    Her iki nehri de besleyen Arda Nehri'nin Bulgaristan'ın İvoylovgrad İstasyonu'ndaki ölçümde debisini sabitlediği görülüyor.
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    Nehirlerin Edirne'de daha geniş alanlarda taşkın yapmaması nehirlerin kaynağını aldığı Bulgaristan'daki havzaya baraj suyu ve sağanakların eklenmemesiyle gerçekleşecek.
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    Bulgaristan tarafından enerji üretiminin yapıldığı barajların dolu olması nedeniyle bölgede gerçekleşen sağanak ve kar erimeleri suyun yükselmesine etki ediyor.
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    Nehir taşkını nedeniyle Değirmenyeni köy ile Bosnaköy yolları trafiğe kapalı halde tutuluyor. Pek çok tarım arazisi de su altında.
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    Fatih, Kanuni, Yalnızgöz, Meriç ve Tunca köprüleri kapalı. Bu köprülerden bazılarının tamamına yakını nehir suyunun altında kaldı. Taşkının en net görüldüğü Sarayiçi'nde taşkın alanı genişlemeye devam ediyor.
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    Tunca Nehri kenarındaki işletmelere suyun girmesi sonrası Meriç Nehri kenarındaki işletmelerde suyun yükselmesi riskine karşı tedbirlerini aldı.
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