Meriç ve Tunca'da risk seviyesi "kırmızı alarm" düzeyinde
Anadolu Ajansı
Tunca ve Meriç nehirlerinde düşüş başladı. Düşüşe rağmen her iki nehir için DSİ'nin risk seviyesi "kırmızı alarm" düzeyinde.
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1Tunca ve Meriç nehir debilerinde düşüş başladı.
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2Sabah saatlerinde 308 metreküp / saniye seviyelerine yükselen Tunca'nın debisi son ölçümlerde 276 metreküp/saniye olarak kaydedildi.
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3Düşüşe rağmen her iki nehir için DSİ'nin risk seviyesi "kırmızı alarm" düzeyinde.
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4Her iki nehri de besleyen Arda Nehri'nin Bulgaristan'ın İvoylovgrad İstasyonu'ndaki ölçümde debisini sabitlediği görülüyor.
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5Nehirlerin Edirne'de daha geniş alanlarda taşkın yapmaması nehirlerin kaynağını aldığı Bulgaristan'daki havzaya baraj suyu ve sağanakların eklenmemesiyle gerçekleşecek.
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6Bulgaristan tarafından enerji üretiminin yapıldığı barajların dolu olması nedeniyle bölgede gerçekleşen sağanak ve kar erimeleri suyun yükselmesine etki ediyor.
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7Nehir taşkını nedeniyle Değirmenyeni köy ile Bosnaköy yolları trafiğe kapalı halde tutuluyor. Pek çok tarım arazisi de su altında.
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8Fatih, Kanuni, Yalnızgöz, Meriç ve Tunca köprüleri kapalı. Bu köprülerden bazılarının tamamına yakını nehir suyunun altında kaldı. Taşkının en net görüldüğü Sarayiçi'nde taşkın alanı genişlemeye devam ediyor.
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9Tunca Nehri kenarındaki işletmelere suyun girmesi sonrası Meriç Nehri kenarındaki işletmelerde suyun yükselmesi riskine karşı tedbirlerini aldı.
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