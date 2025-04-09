Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası PPK toplantısı tarihi

FAİZ KARARI NASIL ETKİLEYECEK?

Ekonomistler, TCMB’nin alacağı faiz kararının sadece piyasaların yönü üzerinde değil, aynı zamanda hanehalkı ekonomisi ve reel sektörün önümüzdeki dönemdeki mali dengeleri üzerinde de belirleyici olacağını vurguluyor. Özellikle tüketici fiyat endeksindeki yükselişin sürmesi, Merkez Bankası’nın nasıl bir politika izleyeceği konusundaki beklentileri daha da önemli hale getiriyor.