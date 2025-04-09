Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası PPK toplantısı tarihi

Nisan ayının ekonomik gündeminde en fazla dikkat çeken gelişmelerden biri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alacağı faiz kararı oldu. Küresel ekonomik dalgalanmaların ve iç piyasadaki belirsizliklerin gölgesinde, enflasyonla mücadele stratejisinin en kritik adımlarından biri olarak görülen bu karar, finans çevreleri ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası PPK toplantısı tarihi - 1

​Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 17 Nisan 2025 tarihinde yapılacak ve faiz kararı aynı gün saat 14.00'te açıklanacak.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası PPK toplantısı tarihi - 2

Toplantının ardından kamuoyuyla paylaşılacak olan faiz kararı,  ekonomik beklentilerin şekillenmesinde kilit bir rol oynayacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası PPK toplantısı tarihi - 3

FAİZ KARARI NASIL ETKİLEYECEK?

Ekonomistler, TCMB’nin alacağı faiz kararının sadece piyasaların yönü üzerinde değil, aynı zamanda hanehalkı ekonomisi ve reel sektörün önümüzdeki dönemdeki mali dengeleri üzerinde de belirleyici olacağını vurguluyor. Özellikle tüketici fiyat endeksindeki yükselişin sürmesi, Merkez Bankası’nın nasıl bir politika izleyeceği konusundaki beklentileri daha da önemli hale getiriyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası PPK toplantısı tarihi - 4

Piyasa analistleri, Para Politikası Kurulu’nun (PPK) toplanacağı tarihi ve sonrasında yapılacak açıklamayı, ekonominin genel seyri hakkında bir sinyal olarak değerlendiriyor. Faiz oranında bir artış ya da sabit tutulma kararı, döviz kurlarından borsa endekslerine, kredi faizlerinden tasarruf eğilimlerine kadar geniş bir etki alanına sahip.

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