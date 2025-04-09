Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası PPK toplantısı tarihi
Nisan ayının ekonomik gündeminde en fazla dikkat çeken gelişmelerden biri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alacağı faiz kararı oldu. Küresel ekonomik dalgalanmaların ve iç piyasadaki belirsizliklerin gölgesinde, enflasyonla mücadele stratejisinin en kritik adımlarından biri olarak görülen bu karar, finans çevreleri ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 17 Nisan 2025 tarihinde yapılacak ve faiz kararı aynı gün saat 14.00'te açıklanacak.