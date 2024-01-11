Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Ocak toplantısı ne zaman?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 2023 yılının son faiz kararında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'e yükseltmişti. Şimdi gözler 2024 yılının ilk faiz kararına çevrildi. Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri kısa bir zaman kaldı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Ocak toplantısı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayı faiz kararı toplantı tarihi, ekonomideki gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) bu yıl ilk toplantısını yakın zaman içinde yapacak. İşte, 2024 Ocak TCMB PPK toplantı tarihi...