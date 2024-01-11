Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Ocak toplantısı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayı faiz kararı toplantı tarihi, ekonomideki gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) bu yıl ilk toplantısını yakın zaman içinde yapacak. İşte, 2024 Ocak TCMB PPK toplantı tarihi...