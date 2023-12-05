Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB PPK Aralık toplantısı bekleniyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizinin yüzde 35'ten 40'a çıkarılmasına karar vermişti. TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Kurul'un politika faizinin yüzde 40'a çıkarılmasına karar verdiği bildirildi. Ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar şimdi ise 2023 Aralık faiz kararına odaklandı. Peki, TCMB Aralık toplantısı ne zaman? Faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), son olarak politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı. Tüm gözler şimdi yılın son faiz kararında olacak. İşte, 2023 Aralık PPK takvimi...