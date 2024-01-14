Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB PPK Ocak toplanı takvimi

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı yılın ilk faiz kararı için takvim belli oldu.



Buna göre; Merkez Bankası ocak ayı faiz kararı 25 Ocak 2024 tarihinde saat 14.00'da açıklanacak.