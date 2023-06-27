Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Temmuz faiz kararı bekleniyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun haziran ayı faiz kararının ardından, dikkatler bir sonraki toplantı tarihine odaklandı. Merkez Bankası'nın yıl içerisinde gerçekleştireceği toplantıların tarihi "Para Politikası Kurulu toplantıları ve Rapor takvimi" ile duyurulmuştu. Peki, Merkez Bankası temmuz ayı PPK toplantısı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizinin yüzde 15'e çıkarılmasına karar verdi. TCMB'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5'ten yüzde 15 düzeyine yükseltilmesine karar verdiği bildirildi. Bu gelişmenin ardından gelecek ayki faiz kararı gündem oldu. İşte, TCMB Temmuz faiz kararı tarihi...