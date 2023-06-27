Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Temmuz faiz kararı bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun haziran ayı faiz kararının ardından, dikkatler bir sonraki toplantı tarihine odaklandı. Merkez Bankası'nın yıl içerisinde gerçekleştireceği toplantıların tarihi "Para Politikası Kurulu toplantıları ve Rapor takvimi" ile duyurulmuştu. Peki, Merkez Bankası temmuz ayı PPK toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Temmuz faiz kararı bekleniyor - 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizinin yüzde 15'e çıkarılmasına karar verdi. TCMB'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5'ten yüzde 15 düzeyine yükseltilmesine karar verdiği bildirildi. Bu gelişmenin ardından gelecek ayki faiz kararı gündem oldu. İşte, TCMB Temmuz faiz kararı tarihi...

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Temmuz faiz kararı bekleniyor - 2

TCMB HAZİRAN FAİZ KARARI


TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 15'e çıkarılmasına karar verdiği bildirildi.

Duyuruda, "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.

Küresel ekonomide enflasyonun düşse de halen uzun dönem ortalamalarının çok üzerinde seyrettiği aktarılan duyuruda, bu nedenle, bütün dünyada merkez bankalarının enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirler almakta olduğu kaydedildi.

Duyuruda, Türkiye'de, yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişe işaret ettiği belirtilerek, bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, maliyet yönlü baskılar ve hizmet enflasyonundaki katılığın belirleyici olduğu aktarıldı.

Kurul'un, bu unsurlara ek olarak fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngördüğü ifade edilen duyuruda, "Kurul, politika faizini, enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmasını sağlayacak parasal ve finansal koşulları oluşturacak şekilde belirleyecektir." değerlendirmesine yer verildi.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Temmuz faiz kararı bekleniyor - 3

2023 TEMMUZ PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, bir sonraki toplantısını 20 Temmuz 2023 tarihinde yapacak.

Öğle saatlerinde Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanacak kurul, yeni faiz kararını ilan edecek.

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