Merkezefendi Belediyesi hangi partide? Merkezefendi Belediye başkanı kimdir? Merkezefendi Belediye başkan adayları
Merkezefendi Belediyesi hangi partide? Merkezefendi Belediye Başkanı kimdir? Merkezefendi Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Denizli Merkezefendi Belediyesini hangi parti kazandı ve Denizli Merkezefendi Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Denizli Merkezefendi yerel seçim sonuçları..
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Denizli'nin Merkezefendi Belediyesini 97.067 alınan oy ve %52.39 oy oranı ile CHP adayı Şeniz Doğan kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP%52.39
- AK Parti%45.11
- Saadet Partisi%1.09
- DP%0.42
- Vatan Partisi%0.34
- DSP%0.27
- Diğer%0.37