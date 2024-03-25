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Merkezefendi Belediyesi hangi partide? Merkezefendi Belediye başkanı kimdir? Merkezefendi Belediye başkan adayları

Merkezefendi Belediyesi hangi partide? Merkezefendi Belediye Başkanı kimdir? Merkezefendi Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Denizli Merkezefendi Belediyesini hangi parti kazandı ve Denizli Merkezefendi Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Denizli Merkezefendi yerel seçim sonuçları..

Merkezefendi Belediyesi hangi partide? Merkezefendi Belediye başkanı kimdir? Merkezefendi Belediye başkan adayları - 1

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Denizli'nin Merkezefendi Belediyesini 97.067 alınan oy ve %52.39 oy oranı ile CHP adayı Şeniz Doğan kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP%52.39
  • AK Parti%45.11
  • Saadet Partisi%1.09
  • DP%0.42
  • Vatan Partisi%0.34
  • DSP%0.27
  • Diğer%0.37

TÜRKİYE HABERLERİ

Merkezefendi Belediyesi hangi partide? Merkezefendi Belediye başkanı kimdir? Merkezefendi Belediye başkan adayları - 2

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Merkezefendi Belediyesi Başkanı Şeniz Doğan Kimdir?

1980 yılında Denizli'nin Bekilli ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini tamamlamasının ardından Londra'da İngilizce dil eğitimi aldı. 2002 yılında Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

2004 yılından itibaren Denizli'de avukatlık mesleğini sürdürmektedir.

2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Merkezefendi Belediye Meclisi ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliğine seçildi.
Bu görevini 2018 yılına kadar sürdürdü.

2018 yılında, yürütmekte olduğu meclis üyeliği görevlerinden istifa ederek milletvekili adayı oldu.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Merkezefendi Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Kadın Haklarını Koruma Derneği Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyesi olan Doğan, Denizli Barosu komisyonlarında uzun süre görev yapmıştır.

Şeniz Doğan evli ve bir çocuk annesidir.

İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Merkezefendi Belediyesi hangi partide? Merkezefendi Belediye başkanı kimdir? Merkezefendi Belediye başkan adayları - 3

MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • EKREM BAŞER
  • ŞENİZ DOĞAN
  • FATİH COŞKUN
  • MUSTAFA UÇAN
  • HAYDAR VOLKAN HAYTAOĞLU
  • İBRAHİM DOĞUKAN YILDIZ
  • TAMER İM
  • HASAN ELİŞ
  • HAVVA BİLGİ
  • YUSUF EREN ÇETİN
  • AYŞE AVCI
  • POLAT YEŞİL
  • CENGİZ DURMAZ
  • TUNCAY AYKAÇ
  • NECATİ VARLIKLI
  • FESİH CAN
  • MEHMET FATİH AKTAŞ
  • SABRİ KASAPOĞLU
Merkezefendi Belediyesi hangi partide? Merkezefendi Belediye başkanı kimdir? Merkezefendi Belediye başkan adayları - 4

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Merkezefendi Belediyesi hangi partide? Merkezefendi Belediye başkanı kimdir? Merkezefendi Belediye başkan adayları - 5
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