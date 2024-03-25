Merkezefendi Belediyesi hangi partide? Merkezefendi Belediye başkanı kimdir? Merkezefendi Belediye başkan adayları

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Merkezefendi Belediyesi Başkanı Şeniz Doğan Kimdir?

1980 yılında Denizli'nin Bekilli ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini tamamlamasının ardından Londra'da İngilizce dil eğitimi aldı. 2002 yılında Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.



2004 yılından itibaren Denizli'de avukatlık mesleğini sürdürmektedir.

2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Merkezefendi Belediye Meclisi ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliğine seçildi.

Bu görevini 2018 yılına kadar sürdürdü.



2018 yılında, yürütmekte olduğu meclis üyeliği görevlerinden istifa ederek milletvekili adayı oldu.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Merkezefendi Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Kadın Haklarını Koruma Derneği Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyesi olan Doğan, Denizli Barosu komisyonlarında uzun süre görev yapmıştır.

Şeniz Doğan evli ve bir çocuk annesidir.



İyi derecede İngilizce bilmektedir.