Merkezi atama başvuruları bekleniyor: KPSS 2024/2 tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

KPSS 2024/2 merkezi atama başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Takvime göre, KPSS-2024/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme için başvurular yakın zaman içinde başlayacak ve bir hafta sürecek. İşte, KPSS 2024/2 tercih kılavuzu hakkında son bilgiler...