Merkezi atama başvuruları bekleniyor: KPSS 2024/2 tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

Memur adaylarının bekleyişi devam ediyor. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yapılan merkezi yerleştirmelere ilişkin 2024 KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi memur adaylarının gündeminde yer alıyor. ÖSYM takvimi doğrultusunda bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına 2. yerleştirme yapılacak. Peki, KPSS 2024/2 tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

Merkezi atama başvuruları bekleniyor: KPSS 2024/2 tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? - 1

KPSS 2024/2 merkezi atama başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Takvime göre, KPSS-2024/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme için başvurular yakın zaman içinde başlayacak ve bir hafta sürecek. İşte, KPSS 2024/2 tercih kılavuzu hakkında son bilgiler...

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Merkezi atama başvuruları bekleniyor: KPSS 2024/2 tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? - 2

MERKEZİ ATAMA SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 yılı için belirlenen takvime göre, KPSS-2024/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına İkinci Yerleştirme başvuruları 19-26 Aralık tarihleri arasında alınacak.

2024 KPSS merkezi atama tercihleri, ÖSYM'nin "AİS" ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak alınacak.

Merkezi atama başvuruları bekleniyor: KPSS 2024/2 tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? - 3

KPSS 2024/2 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM, KPSS 2024/2 tercih kılavuzunu henüz yayımlamadı.

Adaylar, merkezi atama sürecinde tercihlerini, kılavuzda yer alacak bilgilere göre yapacaklar.

Kılavuzun tercihlerin alınmaya başlanacağı gün içerisinde yayınlanması bekleniyor.

Kılavuzda, atama yapılacak kurumlar ve kontenjanlar hakkında detaylı bilgilere yer verilecek.

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