Merkezi atama başvuruları bekleniyor: KPSS 2024/2 tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?
Memur adaylarının bekleyişi devam ediyor. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yapılan merkezi yerleştirmelere ilişkin 2024 KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi memur adaylarının gündeminde yer alıyor. ÖSYM takvimi doğrultusunda bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına 2. yerleştirme yapılacak. Peki, KPSS 2024/2 tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?
KPSS 2024/2 merkezi atama başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Takvime göre, KPSS-2024/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme için başvurular yakın zaman içinde başlayacak ve bir hafta sürecek. İşte, KPSS 2024/2 tercih kılavuzu hakkında son bilgiler...