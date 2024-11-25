Mermer ocağındaki facia: İşçileri Kastamonu'dan çalışmaya gelmişler

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki mermer ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan Ahmet Özmen'in cansız bedenine 4, Mustafa Dak'ın ise 7,5 saat sonra ulaşıldı. Göçükten yaklaşık 2 saat önce ocakta 15 işçinin çalıştığı öğrenilirken hayatını kaybeden işçilerin ise Kastamonu'dan çalışmak için Marmara Adası'na çalışmaya geldiği öğrenildi.

Mermer ocağındaki facia: İşçileri Kastamonu'dan çalışmaya gelmişler - 1

İlçeye bağlı Saraylar Mahallesi'nde Ediz Öztürk'e ait mermer madeni ocağında toprak kayması meydana geldi.

Göçük altında kalan Ahmet Özmen'in ardından Mustafa Dak'ın da cansız bedenine ulaşıldı.

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Mermer ocağındaki facia: İşçileri Kastamonu'dan çalışmaya gelmişler - 2

Görüntülerde mermer blokların kayan toprakla birlikte aşağıya indiği, bu sırada ocakta çalışan işçiler Ahmet Özmen ve Mustafa Dak'ın göçük olduğunu fark edip kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Mermer ocağındaki facia: İşçileri Kastamonu'dan çalışmaya gelmişler - 3

15 İŞÇİ ÇALIŞIYORMUŞ

Maden ocağının sahibi Ediz Öztürk, olaydan 2 saat önce 15 işçinin ocakta çalıştığını belirtti.

"Göçük bizim maden sahamızın sınırında bulunan Alman firmasının, daha önce bıraktığı hafriyatların, yağan sağanak yağışlar nedeniyle kayması sonucu meydana geldi." açıklamasında bulunan Öztürk, "Bu olay, 2 saat önce olsaydı; sahada çok fazla işçi olduğundan facia olabilirdi.

Mermer ocağındaki facia: İşçileri Kastamonu'dan çalışmaya gelmişler - 4

Öztürk, olayın 2 saat sonra gerçekleşmesi durumunda ocağın boş olacağını dile getirip "Böyle bir felaket yaşanmayacaktı." dedi.

Mermer ocağındaki facia: İşçileri Kastamonu'dan çalışmaya gelmişler - 5

CENAZELER VİNÇLE ÇIKARILDI

Büyük mermer blokların yer aldığı göçükte arama-kurtarma çalışmalarını güçlükle yürüten ekipler, olaydan 4 saat sonra işçilerden Ahmet Özmen'in cansız bedenini çıkardı.

Mermer ocağındaki facia: İşçileri Kastamonu'dan çalışmaya gelmişler - 6

Mustafa Dak'ın cansız bedenine de olaydan 7,5 saat sonra ulaşıldı.

Mermer ocağındaki facia: İşçileri Kastamonu'dan çalışmaya gelmişler - 7

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olaya ilişkin müfettiş görevlendirildiğini belirtti.

Mermer ocağındaki facia: İşçileri Kastamonu'dan çalışmaya gelmişler - 8

KASTAMONU'DAN ÇALIŞMAK İÇİN BALIKESİR’E GELMİŞLER

Göçükte hayatını kaybeden işçilerin Kastamonu'dan çalışmak için Marmara Adası'na geldiği, 2 çocuk babası Mustafa Dak'ın eşi ve  bir oğluyla birlikte Saraylar Mahallesi'nde yaşadığı öğrenildi.

3 çocuk babası Ahmet Özmen’in ailesinin ise memleketi Kastamonu'da yaşadığı, kendisinin de tek başına ilçede bulunduğu belirtildi.

Mermer ocağındaki facia: İşçileri Kastamonu'dan çalışmaya gelmişler - 9

Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Dak ile Özmen’in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Kastamonu'nun Şenpazar ilçesi Edeler köyünde toprağa verilecek.

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