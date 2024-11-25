Mermer ocağındaki facia: İşçileri Kastamonu'dan çalışmaya gelmişler

15 İŞÇİ ÇALIŞIYORMUŞ

Maden ocağının sahibi Ediz Öztürk, olaydan 2 saat önce 15 işçinin ocakta çalıştığını belirtti.

"Göçük bizim maden sahamızın sınırında bulunan Alman firmasının, daha önce bıraktığı hafriyatların, yağan sağanak yağışlar nedeniyle kayması sonucu meydana geldi." açıklamasında bulunan Öztürk, "Bu olay, 2 saat önce olsaydı; sahada çok fazla işçi olduğundan facia olabilirdi.