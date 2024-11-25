Mermer ocağındaki facia: İşçileri Kastamonu'dan çalışmaya gelmişler
Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki mermer ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan Ahmet Özmen'in cansız bedenine 4, Mustafa Dak'ın ise 7,5 saat sonra ulaşıldı. Göçükten yaklaşık 2 saat önce ocakta 15 işçinin çalıştığı öğrenilirken hayatını kaybeden işçilerin ise Kastamonu'dan çalışmak için Marmara Adası'na çalışmaya geldiği öğrenildi.
İlçeye bağlı Saraylar Mahallesi'nde Ediz Öztürk'e ait mermer madeni ocağında toprak kayması meydana geldi.
Göçük altında kalan Ahmet Özmen'in ardından Mustafa Dak'ın da cansız bedenine ulaşıldı.