Mersin, Hatay, Osmaniye ve Çanakkale'de yangın: Bin 115 kişi tahliye edildi, yerleşim yerlerine yakın orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

VAHAP SEÇER YANGIN BÖLGESİNDE

Yangın bölgesine giden Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Seçer, alevlerin söndürülmesi çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü belirterek, "Vatandaşlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız ve ilgili kurumlarımızın personeliyle hep beraber bu tehlikeyi de bertaraf edeceğiz. Yerel yönetimler olarak bölgeyi geziyoruz. Vali'mizin koordinasyonunda olan yangın söndürme çalışmalarına biz de var gücümüzle katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çimento fabrikasının bulunduğu bölgeyi de incelediklerini anlatan Seçer, şunları kaydetti:

"Şu an fabrikada herhangi bir zarar söz konusu değil. Tedbirler alınmış, şu an bir tehlike görünmüyor ancak söndürme çalışmaları tamamen bitmeden tehlike geçmiş sayılmaz. Havanın kuru olması ve bunun yanında çok kuvvetli poyrazın olması söndürme çalışmalarını bir hayli güçleştiriyor."