Mersin, Hatay, Osmaniye ve Çanakkale'de yangın: Bin 115 kişi tahliye edildi, yerleşim yerlerine yakın orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Türkiye, 4 ilde orman yangınlarıyla mücadelen ediyor. Mersin, Hatay ve Osmaniye'de çıkan orman yangınlarında toplam bin 115 kişi tahliye edildi. Silifke-Gülnar kara yolu hala trafiğe kapalıyken yangında birçok ev, ahır, samanlık ve tarım arazisi yandı. Çanakkale Ayvacık'ta da orman yangını başladı.
Mersin ve Hatay'daki orman yangınlarına müdahale sürüyor.
Müdahale devam ederken bir yangın haberi de Osmaniye'den geldi.