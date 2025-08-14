Mersin, Hatay, Osmaniye ve Çanakkale'de yangın: Bin 115 kişi tahliye edildi, yerleşim yerlerine yakın orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Türkiye, 4 ilde orman yangınlarıyla mücadelen ediyor. Mersin, Hatay ve Osmaniye'de çıkan orman yangınlarında toplam bin 115 kişi tahliye edildi. Silifke-Gülnar kara yolu hala trafiğe kapalıyken yangında birçok ev, ahır, samanlık ve tarım arazisi yandı. Çanakkale Ayvacık'ta da orman yangını başladı.

Mersin ve Hatay'daki orman yangınlarına müdahale sürüyor.

Müdahale devam ederken bir yangın haberi de Osmaniye'den geldi.

MERSİN

Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda dün başlayan yangının kontrol altına alınabilmesi için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin gece boyunca çalışmaları sürdü.

Söndürme uçağı ve helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı.

KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLUYOR

Helikopterler, su almak için yangın havuzlarının yanı sıra tarımsal üretimde kullanılan havuzlardan da yararlandı.

İlçede 6 mahalle ve yerleşim yerlerinin olduğu 5 mezranın tedbiren tahliye edildiği yangın bölgesinde rüzgar etkili oluyor.

SİLİFKE-GÜLNAR KARA YOLU KAPATILDI

Silifke-Gülnar kara yolunun trafiğe kapatılması nedeniyle ulaşım, Silifke-Beşçatal-Gülnar güzergahından sağlanıyor.

Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için müdahalesi sürüyor.

VAHAP SEÇER YANGIN BÖLGESİNDE

Yangın bölgesine giden Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Seçer, alevlerin söndürülmesi çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü belirterek, "Vatandaşlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız ve ilgili kurumlarımızın personeliyle hep beraber bu tehlikeyi de bertaraf edeceğiz. Yerel yönetimler olarak bölgeyi geziyoruz. Vali'mizin koordinasyonunda olan yangın söndürme çalışmalarına biz de var gücümüzle katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çimento fabrikasının bulunduğu bölgeyi de incelediklerini anlatan Seçer, şunları kaydetti:

"Şu an fabrikada herhangi bir zarar söz konusu değil. Tedbirler alınmış, şu an bir tehlike görünmüyor ancak söndürme çalışmaları tamamen bitmeden tehlike geçmiş sayılmaz. Havanın kuru olması ve bunun yanında çok kuvvetli poyrazın olması söndürme çalışmalarını bir hayli güçleştiriyor."

"EVDE BİR ÇAY KAŞIĞINDAN BAŞKA BİR ŞEY KALMADI"

Boşaltılan mahallelerden Kırtıl ve Balandız'da yangın nedeniyle bazı ev, ahır ve samanlıklar hasar gördü, birçok hayvan telef oldu.

Balandız Mahallesi sakinlerinden Nazip Türker, yangında ev, ahır, samanlık ve tarım arazisinin yandığını söyledi.

Alevlerin geniş alanda etkili olduğunu belirten Türker, şöyle konuştu:

"Bu felaketi Allah kimseye vermesin. Burada 100 dönüm fıstık, badem bahçem yandı. Komşularla beraber belki bu civarda 50 bin meyve ağacı yandı. Evim, tavuğum, büyükbaş hayvanlarım, ahırım, samanlığım, yemim yandı. Evde bir çay kaşığından başka bir şey kalmadı. Devletten yardım istiyoruz. Yapacak bir şey yok."

HATAY

Bademli ve Yukarıbucak mahalleri arasındaki ormanlık alanda, dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürmek için bölgeye sevk edilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.

Engebeli arazi şartlarından dolayı ulaşım zorluğu yaşanan bölgede, iş makineleri tarafından yol açma çalışması yapıldı.

MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalara 5 helikopter ve 2 uçakla destek verildi.

İKİ MAHALLEDE BİN 115 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yukarıbucak Mahallesi'ndeki ormanlık alandaki yangın ihbarının dün saat 19.05'te geldiği hatırlatıldı.

Valilik koordinesinde ilgili kurumların yangını kontrol altına almak için müdahalesinin sürdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saat 08.30 itibarıyla olay yerine toplamda 271 araç ve yaklaşık 624 personel görevlendirilmiştir. Saat 06.30'da, 5 helikopter ve saat 08.00'de 2 uçak müdahale çalışmalarına başlamışlardır. Yangına ilgili kurumlar tarafından müdahale çalışmaları devam etmektedir. Yangın bölgesinin yakınında bulunan Yukarıbucak ve Bademli mahallelerinden bin 115 kişi tahliye edilmiştir. Talepleri halinde geçici konaklama merkezlerine yerleştirileceklerdir."

Açıklamada, herhangi bir yaralanma, can kaybı ve olumsuz bir durumun bulunmadığı kaydedildi.

OSMANİYE

Akçakoyunlu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Yerleşim yerlerine de yakın olan yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

ÇANAKKALE

Yangın, saat 15.15 sıralarında Ayvacık ilçesi Çaltı köyü yakınlarındaki ormanda çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale Ayvacık Çaltıköy'de başlayan yangına; 5 uçak, 4 helikopter ile havadan, 9 arazöz, 2 dozer, 5 diğer araçlar ve 85 personel ile hızlıca müdahale edilmiştir." dedi.

Yerleşim yerlerini tehdit eder bir durum olmadığının altını çizen Toroman,  "Yangına ilk müdahalede destek olan Çaltıköy'lü hemşerilerimize, özellikle kadınlarımıza yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

