Mersin için iftar vakti 1 Mart (2025 Mersin İmsakiye): Mersin'de iftara ne kadar kaldı?
Mersin imsak ve iftar vakitleri, Ramazan heyecanı ile sorgulanıyor. İlk oruç 1 Mart günü tutulmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 Ramazan imsakiyesi aracılığı il il imsak, iftar saatlerini paylaştı. Buna göre Mersin için iftar vakti ne zaman, iftara ne kadar kaldı? Mersin imsak (sahur) vakti, iftar ve teravi namazı saatleri...
Onbir ayın sultanı Ramazan'da milyonlarca kişi günün ilk saatlerinde imsak vakti niyet ederek oruç tutmaya başlıyor. 1 Mart'ta Mersin'de de sayısız evde sahur sofraları kuruldu. Şehirde yaşayanlar, Mersin 1 Mart iftar saatini bekliyor. Mersin'de teravih namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Mersin imsakiye.