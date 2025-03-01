Mersin için iftar vakti 1 Mart (2025 Mersin İmsakiye): Mersin'de iftara ne kadar kaldı?

ORUCU BİLEREK BOZMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Orucu kasten bozmak, Ramazan’ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir. Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir.