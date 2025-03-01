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Mersin için iftar vakti 1 Mart (2025 Mersin İmsakiye): Mersin'de iftara ne kadar kaldı?

Mersin imsak ve iftar vakitleri, Ramazan heyecanı ile sorgulanıyor. İlk oruç 1 Mart günü tutulmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 Ramazan imsakiyesi aracılığı il il imsak, iftar saatlerini paylaştı. Buna göre Mersin için iftar vakti ne zaman, iftara ne kadar kaldı? Mersin imsak (sahur) vakti, iftar ve teravi namazı saatleri...

Mersin için iftar vakti 1 Mart (2025 Mersin İmsakiye): Mersin'de iftara ne kadar kaldı? - 1

Onbir ayın sultanı Ramazan'da milyonlarca kişi günün ilk saatlerinde imsak vakti niyet ederek oruç tutmaya başlıyor. 1 Mart'ta Mersin'de de sayısız evde sahur sofraları kuruldu. Şehirde yaşayanlar, Mersin 1 Mart iftar saatini bekliyor. Mersin'de teravih namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Mersin imsakiye.

TÜRKİYE HABERLERİ

Mersin için iftar vakti 1 Mart (2025 Mersin İmsakiye): Mersin'de iftara ne kadar kaldı? - 2

MERSİN İFTAR SAATİ 1 MART

Ramazan'ın ilk gününde Mersin'de iftar saat 18:42'de açılacak.

MERSİN İMSAKİYE 2025

Mersin için iftar vakti 1 Mart (2025 Mersin İmsakiye): Mersin'de iftara ne kadar kaldı? - 3

MERSİN TERAVİH NAMAZI SAATİ

Şehirde ilk teravih namazı saat 19:56'dan sonra kılınacak.

Anamur Sahur Vakti

Aydıncık Sahur Vakti

Bozyazı Sahur Vakti

Çamlıyayla Sahur Vakti

Erdemli Sahur Vakti

Gülnar Sahur Vakti

Mersin Sahur Vakti

Mut Sahur Vakti

Silifke Sahur Vakti

Tarsus Sahur Vakti

Akdeniz Sahur Vakti

Mezitli Sahur Vakti

Toroslar Sahur Vakti

Yenişehir Sahur Vakti

Mersin için iftar vakti 1 Mart (2025 Mersin İmsakiye): Mersin'de iftara ne kadar kaldı? - 4

ORUCU BİLEREK BOZMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Orucu kasten bozmak, Ramazan’ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir. Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir.

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