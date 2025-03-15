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Mersin için iftar vakti 15 Mart (Mersin imsakiye 2025): Mersin akşam ezanı saatleri (imsak, iftar ve teravih namazı vakti)

Mersin imsak vakti ve iftar saatleri, 2025 Ramazan dolayısıyla gündemi meşgul ediyor. Mübarek oruç ayının en merak edileni 2025 imsakiye takvimi ise Diyanet tarafından yayımlandı. Oruç tutacaklar ''Mersin'de bugün ezan saat kaçta okunuyor, iftara ne kadar kaldı? Mersin imsak, iftar ve teravih saatleri...

Mersin için iftar vakti 15 Mart (Mersin imsakiye 2025): Mersin akşam ezanı saatleri (imsak, iftar ve teravih namazı vakti) - 1

Ramazan imsakiyesi, mübarek onbir ay boyunca ezan vakitlerine yer veriyor. 29 gün sürecek Ramazan'da imsak, iftar ve teravih namazı saatleri oruç tutacakların gündeminde olacak. Oruç tutanlar, ''Mersin'de iftar saat kaçta, teravih namazı ne zaman kılınacak?'' sorularına yanıt arıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Mersin için iftar vakti 15 Mart (Mersin imsakiye 2025): Mersin akşam ezanı saatleri (imsak, iftar ve teravih namazı vakti) - 2

MERSİN İFTAR VAKTİ 15 MART

Mersin'de 15 Mart Cumartesi günü iftar 18:55'te açılacak.

Teravih namazı da 20:09'den sonra camilerde cemaatle idrak edilecek.

Mersin için iftar vakti 15 Mart (Mersin imsakiye 2025): Mersin akşam ezanı saatleri (imsak, iftar ve teravih namazı vakti) - 3

Mersin İlçe İftar Vakitleri

Anamur İftar Vakti

Aydıncık İftar Vakti

Bozyazı İftar Vakti

Çamlıyayla İftar Vakti

Erdemli İftar Vakti

Gülnar İftar Vakti

Mersin İftar Vakti

Mut İftar Vakti

Silifke İftar Vakti

Tarsus İftar Vakti

Akdeniz İftar Vakti

Mezitli İftar Vakti

Toroslar İftar Vakti

Yenişehir İftar Vakti

2025 İMSAKİYE

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