Mersin, Osmaniye ve Adana'da orman yangınları

Mersin'in Aydıncık ve Bozyazı ilçeleri, Osmaniye ve Adana Kozan'da çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor

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Anadolu Ajansı - DHA 28.07.2021 - 22:35

Mersin'in Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.



Alınan bilgiye göre, Aydıncık ile Gülnar ilçesi arasında yer alan Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteri ve uçağıyla havadan, arazöz, iş makineleri ve orman işçileriyle de karadan yangına müdahale edildi.



Yangın nedeniyle, çevre mahallelerdeki bazı evler jandarma ekiplerinin koordinasyonunda tedbiren boşaltıldı.



Vali Ali İhsan Su da ilçenin Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki ilk müdahale ekip merkezine gelerek Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

BOZYAZI'DA DA BİR MAHALLE BOŞALTILDI Bozyazı ilçesinde, muz seralarının da bulunduğu Kötekler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteriyle havadan, arazöz, iş makineleri ve orman işçileriyle de karadan yangına müdahale edildi.

Bölgede etkili rüzgarla yangının Kömürlü Mahallesi'ne yaklaşması üzerine bazı evler tedbiren boşaltıldı.



Havanın kararmasıyla her iki yangına da helikopter ve uçakla müdahaleye ara verildi.



Yangınlara karadan müdahale sürüyor.

OSMANİYE'DE İKİNCİ YANGIN Osmaniye'de çıkan ikinci orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Merkeze bağlı Dereobası köyündeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye helikopter, çok sayıda arazöz, su tankı ve orman işçisi sevk edildi.

Havanın kararmasıyla helikopterle müdahaleye ara verilen yangında, karadan kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın nedeniyle Ürün Yaylası'ndaki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

ADANA Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.



Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi ve yer ekibi sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Savruk Yaylası'nda ve çevredeki bazı mahallerdeki evler tedbir amaçlı boşaltıldı.



Ekiplerin müdahalesinin sürdüğü yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



Kuvvetli rüzgar, çalışmaları olumsuz etkiliyor.