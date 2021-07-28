Mersin, Osmaniye ve Adana'da orman yangınları

Mersin'in Aydıncık ve Bozyazı ilçeleri, Osmaniye ve Adana Kozan'da çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor

Anadolu Ajansı - DHA 28.07.2021 - 22:35 | Son Güncelleme : 28.07.2021 - 23:38

Mersin, Osmaniye ve Adana'da orman yangınları - 1
Mersin'in Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Aydıncık ile Gülnar ilçesi arasında yer alan Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mersin, Osmaniye ve Adana'da orman yangınları - 2

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteri ve uçağıyla havadan, arazöz, iş makineleri ve orman işçileriyle de karadan yangına müdahale edildi.

Yangın nedeniyle, çevre mahallelerdeki bazı evler jandarma ekiplerinin koordinasyonunda tedbiren boşaltıldı.

Vali Ali İhsan Su da ilçenin Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki ilk müdahale ekip merkezine gelerek Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Mersin, Osmaniye ve Adana'da orman yangınları - 3

BOZYAZI'DA DA BİR MAHALLE BOŞALTILDI

Bozyazı ilçesinde, muz seralarının da bulunduğu Kötekler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteriyle havadan, arazöz, iş makineleri ve orman işçileriyle de karadan yangına müdahale edildi.
Mersin, Osmaniye ve Adana'da orman yangınları - 4
Bölgede etkili rüzgarla yangının Kömürlü Mahallesi'ne yaklaşması üzerine bazı evler tedbiren boşaltıldı.

Havanın kararmasıyla her iki yangına da helikopter ve uçakla müdahaleye ara verildi.

Yangınlara karadan müdahale sürüyor.
Mersin, Osmaniye ve Adana'da orman yangınları - 5

OSMANİYE'DE İKİNCİ YANGIN

Osmaniye'de çıkan ikinci orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Mersin, Osmaniye ve Adana'da orman yangınları - 6
Merkeze bağlı Dereobası köyündeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi.
Mersin, Osmaniye ve Adana'da orman yangınları - 7
İhbar üzerine bölgeye helikopter, çok sayıda arazöz, su tankı ve orman işçisi sevk edildi.
Mersin, Osmaniye ve Adana'da orman yangınları - 8
Havanın kararmasıyla helikopterle müdahaleye ara verilen yangında, karadan kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Mersin, Osmaniye ve Adana'da orman yangınları - 9
Yangın nedeniyle Ürün Yaylası'ndaki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.
Mersin, Osmaniye ve Adana'da orman yangınları - 10

ADANA

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi ve yer ekibi sevk edildi.

Mersin, Osmaniye ve Adana'da orman yangınları - 11
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Savruk Yaylası'nda ve çevredeki bazı mahallerdeki evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ekiplerin müdahalesinin sürdüğü yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kuvvetli rüzgar, çalışmaları olumsuz etkiliyor.
Mersin, Osmaniye ve Adana'da orman yangınları - 12

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