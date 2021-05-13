Mersin sahiline 8 metre oluklu beyaz balina vurdu

Mersin sahilinde, telef olmuş yaklaşık 8 metrelik oluklu beyaz balina vurdu. Beyaz balinanın dünyanın en büyük ikinci balina türü olduğunu söyleyen Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayas, inceleme ve ön otopsi ardından, balinayı Deniz Müzesi'nde sergilemek istediklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı 13.05.2021 - 15:10 | Son Güncelleme : 13.05.2021 - 15:12

Mersin sahiline 8 metre oluklu beyaz balina vurdu - 1
Mersin'de Adnan Menderes Bulvarı'nın yaklaşık 200 metre açığında büyük bir cismin yüzdüğünü gören vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ve polis ekiplerine bildirdi.
Mersin sahiline 8 metre oluklu beyaz balina vurdu - 2

Sahil Güvenlik ekipleri, botla suda yaptığı incelemede, cismin beyaz bir balina olduğunu tespit etti.

Mersin sahiline 8 metre oluklu beyaz balina vurdu - 3

Balinanın taşınması için bölgeye bir sahil güvenlik botu ile itfaiye ekibi daha sevk edildi.

Mersin sahiline 8 metre oluklu beyaz balina vurdu - 4

Dalgıçların suya girerek halatla bağladığı balinanın önce kumsala, sonrasında da incelenmek üzere Mersin Üniversitesine taşınacağı öğrenildi.

Mersin sahiline 8 metre oluklu beyaz balina vurdu - 5

Yenişehir Kaymakamı Mustafa Kılıç ve Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas da kıyıya gelerek inceleme yaptı.

Mersin sahiline 8 metre oluklu beyaz balina vurdu - 6

Ayas, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Balina, Fin veya oluklu olarak literatürde geçiyor. Akdeniz'in en büyük balina türü. Bu, aynı zamanda mavi balinadan sonra dünyadaki en büyük ikinci balina türü. Kıyıya vuran balina genç bir birey. Yaklaşık 8 ila 10 metre uzunluğu var. Biz de üniversitemizdeki inceleme ve ön otopsinin ardından türü bünyemizdeki Deniz Müzesinde sergilemek istiyoruz" diye konuştu.

Mersin sahiline 8 metre oluklu beyaz balina vurdu - 7

Türün, Doğu Akdeniz sularında nadir görüldüğünü vurgulayan Ayas, şunları kaydetti:

"Batı Akdeniz'de, Fransa, İspanya'da çok sık görünen bir tür. Bu tür bireyler tek tek de 5-6 kişilik küçük gruplar halinde de gezebilir"

Mersin sahiline 8 metre oluklu beyaz balina vurdu - 8
"Doğu Akdeniz'de nadir de olsa görünür. Görünme sıklığını tam bilemiyoruz çünkü kıyıya çok yaklaşmıyorlar" diyen Ayas, "Genelde planktonlarla besleniyorlar" dedi.
Mersin sahiline 8 metre oluklu beyaz balina vurdu - 9

Ayas, balinanın kesin ölüm nedeni için detaylı inceleme yapacaklarını ifade ederek, "Genelde plastik kirliliği kaynaklı öldükleri yönünde raporlar var ancak bu bireyin kesin ölüm nedenini otopsi yapmadan söyleyemeyiz" diye konuştu.

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