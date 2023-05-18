Mersin Serbest Bölgesi'nde yangın: Havadan müdahale ediliyor

Mersin Serbest Bölgesi'nde bir kuru yemiş firmasının deposunda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mersin Serbest Bölgesi'nde yangın: Havadan müdahale ediliyor - 1

Akdeniz ilçesindeki bölgede faaliyet yürüten firmanın deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Mersin Serbest Bölgesi'nde yangın: Havadan müdahale ediliyor - 2

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Mersin Serbest Bölgesi'nde yangın: Havadan müdahale ediliyor - 3

Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı.

Mersin Serbest Bölgesi'nde yangın: Havadan müdahale ediliyor - 4

Yangında dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık görevlilerince ambulansta müdahale edildi.

Mersin Serbest Bölgesi'nde yangın: Havadan müdahale ediliyor - 5

İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nın (TOMA) da katıldığı yangın söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler karadan, bir söndürme helikopteri de havadan destek veriyor.

Mersin Serbest Bölgesi'nde yangın: Havadan müdahale ediliyor - 6

Firma çalışanları, alevlerin diğer alanlara sıçramasını önlemek için kuru yemiş çuvallarını iş makineleriyle depodan çıkardı.

Mersin Serbest Bölgesi'nde yangın: Havadan müdahale ediliyor - 7

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Mersin Serbest Bölgesi'nde yangın: Havadan müdahale ediliyor - 8
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