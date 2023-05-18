Mersin Serbest Bölgesi'nde yangın: Havadan müdahale ediliyor

İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nın (TOMA) da katıldığı yangın söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler karadan, bir söndürme helikopteri de havadan destek veriyor.