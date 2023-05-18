Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bir depoda çıkan yangın söndürüldü

Mersin Serbest Bölgesi'nde bir kuru yemiş firmasının deposunda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bir depoda çıkan yangın söndürüldü - 1

Akdeniz ilçesindeki bölgede faaliyet yürüten firmanın deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bir depoda çıkan yangın söndürüldü - 2

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bir depoda çıkan yangın söndürüldü - 3

Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı.

Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bir depoda çıkan yangın söndürüldü - 4

Yangında dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık görevlilerince ambulansta müdahale edildi.

Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bir depoda çıkan yangın söndürüldü - 5

İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nın (TOMA) da katıldığı yangın söndürme çalışmalarına, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler karadan, söndürme helikopterleri de havadan destek verdi.

Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bir depoda çıkan yangın söndürüldü - 6

Firma çalışanları, alevlerin diğer alanlara sıçramasını önlemek için kuru yemiş çuvallarını iş makineleriyle depodan çıkardı.

Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bir depoda çıkan yangın söndürüldü - 7

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle diğer fabrikalara sıçramadan söndürüldü.

Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bir depoda çıkan yangın söndürüldü - 8
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