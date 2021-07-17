Mersin ve Hatay'da orman yangınları devam ediyor

Amanos Dağları'nda üç gündür yangınla mücadele var. Mersin'in Aydıncık ve Hatay'ın Hassa ilçelerindeki yangınlara müdahale devam ediyor. Bakan Pakdemirli de bölgeye giderek çalışmaları takip ediyor.

NTV Haber 17.07.2021 - 09:00

Mersin ve Hatay'da orman yangınları devam ediyor - 1
Mersin'in Aydıncık ilçesindeki kızılçam ormanında 3 gün önce çıkan yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi aralıksız sürüyor.
Mersin ve Hatay'da orman yangınları devam ediyor - 2
Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekiliyor.
Mersin ve Hatay'da orman yangınları devam ediyor - 3
Bu nedenle çevre illerden de takviye ekipler Aydıncık'a yönlendirilmiş durumda. Havanın aydınlanmasıyla birlikte söndürme çalışmalarına helikopterler de havadan destek vermeye başladı.
Mersin ve Hatay'da orman yangınları devam ediyor - 4
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgede gelişmeleri takip ediyor.
Mersin ve Hatay'da orman yangınları devam ediyor - 5
Hatay'ın Hassa ilçesindeki orman yangını da sürüyor. Gece boyunca müdahale karadan devam etti.
Mersin ve Hatay'da orman yangınları devam ediyor - 6
Bu sırada dumandan etkilenen iki itfaiye eri hastaneye sevk edildi. Yangına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahaleye başlandı.
Mersin ve Hatay'da orman yangınları devam ediyor - 7

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