Mersin'de 10 saat su kesintisi yaşanacak, o ilçede oturanlar dikkat (10 Aralık MESKİ su kesintisi)

Mersin'de yaşayan ve yaşadıkları ilçe ve mahallelerde su kesintileri yaşayan vatandaşlar, 10 Aralık 2025 Çarşamba günü tarihli su kesintisi programını araştırıyor. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), isale hattı revizyonu yapım işi ve içme suyu arızası nedeniyle 3 ilçede su kesintisi yaşanacağını açıkladı. 1 ilçede ise su kesintisi 10 saat boyunca devam edecek. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 10 Aralık MESKİ su kesintisi programı.