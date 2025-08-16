Mersin'de 15 bin dönüm orman küle döndü: Yangınının çıkış nedeni ortaya çıktı

Mersin'in Silifke ilçesinde 15 bin dönüm ormanın küle döndüğü yangının, su borusu için yapılan kaynak çalışması sırasında çıktığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında dört kişi tutuklandı.

Mersin'de 15 bin dönüm orman küle döndü: Yangınının çıkış nedeni ortaya çıktı - 1

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı 13 Ağustos'ta öğle saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu üçüncü gününde söndürüldü.

Soruşturma kapsamında yangın ihbarında bulunan H.A.'nın ifadesine başvuruldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Mersin'de 15 bin dönüm orman küle döndü: Yangınının çıkış nedeni ortaya çıktı - 2

H.A., ifadesinde; yangının su borusu yapımında kaynak yapan kişilerin olduğu yerde çıktığını iddia etti.

Bu bilgi sonrası harekete geçen jandarma, bölgede inceleme başlattı.

Mersin'de 15 bin dönüm orman küle döndü: Yangınının çıkış nedeni ortaya çıktı - 3

KAYNAK YAPANLAR KUSURLU

Yangının çıktığı noktada kaynak malzemelerinin olduğu tespit edildi.

İş sağlığı ve güvenliği bilirkişisi ile yangın bilirkişisinin ön raporunda; 15 bin dönüm ormanın yandığı ve Balandız, Kırtıl, İmamuşağı, Çadırlı ve Kocapınar mahallelerinde büyük çaplı maddi hasara yol açan yangının kaynak yapılan alanda çıktığı, burada kaynak işi yapanların da kusurlu olduğu belirlendi.

Mersin'de 15 bin dönüm orman küle döndü: Yangınının çıkış nedeni ortaya çıktı - 4

GÖZALTINA ALINDILAR

Şüphelilerin, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) bünyesindeki yüklenici alt firması çalışanları olduğu saptandı.

Firma sahibi Ş.K., kaynak işçisi R. G., işçiler M.A.A., H. B., B.S. ve M.H.U., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Sorgusu tamamlanan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Mersin'de 15 bin dönüm orman küle döndü: Yangınının çıkış nedeni ortaya çıktı - 5

DÖRT KİŞİ TUTUKLANDI

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden firma sahibi Ş.K., kaynak işçisi R. G., işçiler M. A. A. ve H.B. tutuklandı.

Diğer iki işçi B.S. ve M.H.U., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan firma sahibi ve kaynak işçisinin asli kusurlu bulunduğu, diğer dört işçinin ise tali kusurlu olarak rapor edildiği öğrenildi.

DAHA FAZLA GÖSTER