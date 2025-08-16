Mersin'de 15 bin dönüm orman küle döndü: Yangınının çıkış nedeni ortaya çıktı

KAYNAK YAPANLAR KUSURLU

Yangının çıktığı noktada kaynak malzemelerinin olduğu tespit edildi.

İş sağlığı ve güvenliği bilirkişisi ile yangın bilirkişisinin ön raporunda; 15 bin dönüm ormanın yandığı ve Balandız, Kırtıl, İmamuşağı, Çadırlı ve Kocapınar mahallelerinde büyük çaplı maddi hasara yol açan yangının kaynak yapılan alanda çıktığı, burada kaynak işi yapanların da kusurlu olduğu belirlendi.