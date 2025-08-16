Mersin'de 15 bin dönüm orman küle döndü: Yangınının çıkış nedeni ortaya çıktı
Mersin'in Silifke ilçesinde 15 bin dönüm ormanın küle döndüğü yangının, su borusu için yapılan kaynak çalışması sırasında çıktığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında dört kişi tutuklandı.
Mersin'in Silifke ilçesine bağlı 13 Ağustos'ta öğle saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu üçüncü gününde söndürüldü.
Soruşturma kapsamında yangın ihbarında bulunan H.A.'nın ifadesine başvuruldu.