Mersin'de 4 noktada orman yangını çıkardılar, birbirlerini suçladılar
Mersin'in Silifke ilçesinde 15 Ağustos'ta 4 noktada çıkan orman yangınlarıyla ilgili tutuklanan R.K. ve İ.O.'nun, olay günü çalıştıkları mermer şantiyesinden hastaneye gitme bahanesiyle ayrıldıktan sonra motosikletle ilerledikleri noktaları ateşe verdikleri belirlendi. Zanlılar ifadelerinde birbirlerini suçladı. R.K. "İ.O.'nun ilk yangını, iş yerine giden elektrik tellerinin yanması ve işe gelmemek amacıyla çıkardığını biliyorum ancak diğer iki noktayı ne maksatla yaktığını bilmiyorum." dedi. İ.O. ise "R.K.'nin orman yakma eylemini neden yaptığını bilmiyorum. Bana söylediği kadarıyla eşiyle ayrılma aşamasındaydı." diye konuştu.
Mersin'in Silifke ilçesi İmamuşağı, Çadırlı, Mukaddem ve Bolacalıkoyuncu mahallelerindeki ormanlık alanlarda 15 Ağustos'ta çıkan ve aynı gün ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili soruşturma kapsamında dün tutuklanan R.K ve İ.O'nun eylemine ilişkin yeni bilgilere ve zanlıların jandarmadaki ifadelerine ulaşıldı.