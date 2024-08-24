Mersin'de 4 noktada orman yangını çıkardılar, birbirlerini suçladılar

Tekrar yola çıktık. Tuvalet ihtiyacı için bir yerde durdum. Orada tüm suç, arkadaşım İ.O'ya kalmasın diye ben de bulunduğum bölgeyi çakmakla tutuşturdum. İ.O'nun ilk yangını, iş yerine giden elektrik tellerinin yanması ve işe gelmemek amacıyla çıkardığını biliyorum ancak diğer iki noktayı ne maksatla yaktığını bilmiyorum. Benim yaktığım noktadaki amacım ise tüm suç arkadaşımın üzerine kalmamasıydı."