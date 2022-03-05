Mersin'de dere suyu, denizin rengini kahverengiye dönüştürdü

Yağışların hem memleket için hem de üretici için çok güzel olduğuna değinen Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın, ”Yağışlara çok seviniyoruz. Ancak çevresel olarak düşündün mü sel sularının denize gelmesine sevinemiyoruz artık. Sahillere çöp hep dere yataklarından geliyor. Biz şimdi ağ atmaya korkuyoruz. Ağlarımıza poşetler, kutular, ıslak mendil dahil her şey geliyor” dedi.