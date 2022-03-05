Mersin'de dere suyu, denizin rengini kahverengiye dönüştürdü

Mersin’in Erdemli ilçesinde Alata deresinin yoğun yağışlar sonrasında çamurlu akmasıyla birlikte Akdeniz’in rengi de değişti. Kıyadan itibaren yaklaşık 1 kilometre açığa kadar dereden gelen çamurlu su denizin bir bölümünü kahverengiye çevirdi.

Haberler - İHA 05.03.2022 - 09:52

Mersin'de dere suyu, denizin rengini kahverengiye dönüştürdü - 1

Meteoroloji’nin uyardığı sağanak yağış hafta içinde ’in Erdemli ilçesinde etkili oldu.

Yağışlarla birlikte yüksek kesimlerdeki kar da eriyerek, yaylalarda oluşan taşkınlar Toroslardan dökülen Alata deresinden çamurlu şekilde akmaya başladı.

Mersin'de dere suyu, denizin rengini kahverengiye dönüştürdü - 2

Bir süredir çamurlu akan Alata deresi, döküldüğü Doğu Akdeniz’in kıyı kısmını kahverengiye boyadı.

Drone ile de görüntülenen bölge de, çamurlu suyun yaklaşık 1 kilometre açığa kadar ulaştığı görüldü.

Mersin'de dere suyu, denizin rengini kahverengiye dönüştürdü - 3

Belirli bir noktada çamurlu su ile denizin mavi sularının sınır çizgisi gibi bir görüntü oluşturması ise dikkat çekti.

Mersin'de dere suyu, denizin rengini kahverengiye dönüştürdü - 4

Yağışların hem memleket için hem de üretici için çok güzel olduğuna değinen Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın, ”Yağışlara çok seviniyoruz. Ancak çevresel olarak düşündün mü sel sularının denize gelmesine sevinemiyoruz artık. Sahillere çöp hep dere yataklarından geliyor. Biz şimdi ağ atmaya korkuyoruz. Ağlarımıza poşetler, kutular, ıslak mendil dahil her şey geliyor” dedi.

Mersin'de dere suyu, denizin rengini kahverengiye dönüştürdü - 5
Mersin'de dere suyu, denizin rengini kahverengiye dönüştürdü - 6
Mersin'de dere suyu, denizin rengini kahverengiye dönüştürdü - 7
Mersin'de dere suyu, denizin rengini kahverengiye dönüştürdü - 8
Mersin'de dere suyu, denizin rengini kahverengiye dönüştürdü - 9

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