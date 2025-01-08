Mersin’de fare zehiri kabusu! Çocuklardan biri daha öldü, can kaybı sayısı artıyor

Mersin’deki fare zehiri kabusunda can kaybı sayısı artıyor. Tarsus’ta zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan çocuklardan biri daha kurtarılamadı. Olayda can kaybı üçe yükseldi. Evde inceleme yapan AFAD ekipleri, fare zehrinin buharlaşması sonucu solunum yoluyla aileye etki ettiğini belirledi.

Mersin’de fare zehiri kabusu! Çocuklardan biri daha öldü, can kaybı sayısı artıyor - 1

Mersin’de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan çocuklardan biri daha yaşamını yitirdi.

Olayda can kaybı sayısı üçe yükseldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Mersin’de fare zehiri kabusu! Çocuklardan biri daha öldü, can kaybı sayısı artıyor - 2

Olay Tarsus ilçesinde yaşandı.

Yeşilevler Mahallesi’nde yaşayan Suriye uyruklu bir aile, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle Tarsus Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

Burada tedavi altına alınanlardan 2 yaşındaki Rana Elyusuf kurtarılamadı.
Mersin’de fare zehiri kabusu! Çocuklardan biri daha öldü, can kaybı sayısı artıyor - 3

İlk müdahalenin ardından Memun Elyusuf (34) ve Hazal Duho (29), Ömer Elyusuf (4), Ahid Elyusuf (9), Selem Elyusuf (4), İlaf Elyusuf (7) ve Selam Duho (1) zehirlenme şüphesiyle Mersin’deki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Memun Elyusuf ve Hazal Duho, hastanede tedavi görmeyi reddetmeleri üzerine taburcu edildi.

Mersin’de fare zehiri kabusu! Çocuklardan biri daha öldü, can kaybı sayısı artıyor - 4

CAN KAYBI ÜÇE YÜKSELDİ

Çocuklardan Ömer Elyusuf ise hastanede yaşamını yitirdi.

Tedavileri Mersin’de devam eden ve durumları ağır olan Ahid Elyusuf, Selem Elyusuf, İlaf Elyusuf ve Selam Duho ise Ankara’daki Etlik ve Bilkent şehir hastanelerine sevk edildi.

Çocuklardan 4 yaşındaki Selem Elyusuf, hastaneye ulaştırılamadan yolda can verdi.

Böylece olayda can kaybı sayısı üçe yükselmiş oldu.

Mersin’de fare zehiri kabusu! Çocuklardan biri daha öldü, can kaybı sayısı artıyor - 5

AFAD EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

Ailenin evde fare zehri bulunduğunu belirtmesi üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü ve AFAD ekipleri koruyucu kıyafetlerle konutta inceleme yaptı.

İlk bulgulara göre, fare zehrinin buharlaşması sonucu solunum yoluyla aileye etki ettiği belirtildi.
Mersin’de fare zehiri kabusu! Çocuklardan biri daha öldü, can kaybı sayısı artıyor - 6
Mersin’de fare zehiri kabusu! Çocuklardan biri daha öldü, can kaybı sayısı artıyor - 7
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