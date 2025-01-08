Mersin’de fare zehiri kabusu! Çocuklardan biri daha öldü, can kaybı sayısı artıyor
Mersin’deki fare zehiri kabusunda can kaybı sayısı artıyor. Tarsus’ta zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan çocuklardan biri daha kurtarılamadı. Olayda can kaybı üçe yükseldi. Evde inceleme yapan AFAD ekipleri, fare zehrinin buharlaşması sonucu solunum yoluyla aileye etki ettiğini belirledi.
Mersin’de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan çocuklardan biri daha yaşamını yitirdi.Olayda can kaybı sayısı üçe yükseldi.