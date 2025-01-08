Mersin’de fare zehiri kabusu! Çocuklardan biri daha öldü, can kaybı sayısı artıyor

CAN KAYBI ÜÇE YÜKSELDİ

Çocuklardan Ömer Elyusuf ise hastanede yaşamını yitirdi.

Tedavileri Mersin’de devam eden ve durumları ağır olan Ahid Elyusuf, Selem Elyusuf, İlaf Elyusuf ve Selam Duho ise Ankara’daki Etlik ve Bilkent şehir hastanelerine sevk edildi.

Çocuklardan 4 yaşındaki Selem Elyusuf, hastaneye ulaştırılamadan yolda can verdi.

Böylece olayda can kaybı sayısı üçe yükselmiş oldu.